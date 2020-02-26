Канадские ученые нашли связь между чаем в пакетиках и онкологией

Выбирая, какой чай заварить, склоняйтесь к листовому. К этому призывают ученые из Канады. Чай в пакетиках может оказаться пагубным для здоровья, приводят суть университетского исследования Podrobnosti.ua.

Пакетики отдают в воду входящий в их состав микропластик. Такая взвесь оценивается в 13-16 мкг.

Полимерные частицы, попадая в организм, могут заблокировать работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) или даже спровоцировать развитие раковых опухолей, сказано в статье.

Кстати, согласно другой научной работе, зеленый чай способен защитить от онкологических заболеваний.

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По инф. rosbalt.ru

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