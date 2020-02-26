Канадские ученые нашли связь между чаем в пакетиках и онкологией

Выбирая, какой чай заварить, склоняйтесь к листовому. К этому призывают ученые из Канады. Чай в пакетиках может оказаться пагубным для здоровья, приводят суть университетского исследования Podrobnosti.ua.
Пакетики отдают в воду входящий в их состав микропластик. Такая взвесь оценивается в 13-16 мкг.
Полимерные частицы, попадая в организм, могут заблокировать работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) или даже спровоцировать развитие раковых опухолей, сказано в статье.
Кстати, согласно другой научной работе, зеленый чай способен защитить от онкологических заболеваний.
Еще полезные советы о здоровом образе жизни и сохранении хорошего самочувствия — по ссылке.
Выбирая, какой чай заварить, склоняйтесь к листовому. К этому призывают ученые из Канады. Чай в пакетиках может оказаться пагубным для здоровья, приводят суть университетского исследования Podrobnosti.ua.
В недавнем интервью известный российский кинорежиссёр Егор Кончаловский рассказал о взаимоотношениях с дочерью. Он отметил, что Мария всегда отличалась стремлением к независимости, а достигнув совершеннолетия, совсем перестала прислушиваться к мнению родителей.
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В соцсетях распространилось видео, где глава Кальтовского сельсовета в Иглинском районе Владимир Кожанов грубо отвечает молодому человеку, спросившего про расчистку дорог в деревне Черемисы. Чиновник заявил, что эта деревня стоит последней в очереди из 13 населенных пунктов. Когда местный житель попросил показать ему соответствующую документацию, глава сельсовета стал кричать и угрожать молодому человеку тюрьмой.
Певец Григорий Лепс похвалился, какой красавицей стала его дочь Ева. 23 февраля дочери артиста исполнилось 18 лет. В день совершеннолетия Евы музыкант опубликовал фото девушки и написал трогательное поздравление.
В Татарстане преподавателя технологии в одной из школ пришел на урок в состоянии сильного опьянения. (Слов не находится, когда узнаешь о таком. Уж лучше бы этот горе-учитель дома остался, чем позориться перед учениками... прим. МГ.)
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Российские туристы, эвакуированные со стоящего у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess, помещены на карантин во Владивостоке. Изоляция семи человек продлится 14 дней, сказано в сообщении правительства Приморья. Ранее сообщалось о том, что еще восемь человек приняла у себя Казань.
Специалисты назвали регионы России, в которых проживает больше всего отцов-одиночек, а также составили статистический портрет мужского населения страны. Так, в тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
В 2012 году своевременные выгодные инвестиции в четырехзвездочный ирландский отель в Дублине сделала Елена Батурина. В планах предпринимательницы на этот год – выставить объект на продажу за 80-85 млн евро. «Самая богатая женщина России» рассчитывает приумножить свои богатства не менее чем на 50 млн евро, получив прибыль примерно в 165%, сообщает ведущее деловое издание Ирландии Irish Times. Продажей объекта займется гостиничное подразделение агентства недвижимости CBRE.
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