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Камчатку и Чукотку «тряхнуло»!
По инф. rosbalt.ru   
09 Января 2020 г.
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У границы Камчатского края и Чукотки произошло землетрясение.

Камчатку и Чукотку «тряхнуло»!

Как передает РИА «Новости», в Единой геофизической службе РАН уточнили, что землетрясение магнитудой 4,6 ощущалось с силой в 1-2 балла.

Жители Пенжинского и Олюторского районов Камчатки ощутили подземные толчки.

  • Еще о причудах и угрозах природных стихий — по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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