Камчатку и Чукотку «тряхнуло»!

У границы Камчатского края и Чукотки произошло землетрясение.

Как передает РИА «Новости», в Единой геофизической службе РАН уточнили, что землетрясение магнитудой 4,6 ощущалось с силой в 1-2 балла.

Жители Пенжинского и Олюторского районов Камчатки ощутили подземные толчки.

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По инф. rosbalt.ru

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