Калужский губернатор: убийца ветерана заслуживает смертной казни

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов выразил сожаление в связи с тем, что в России не действует смертная казнь. Так он прокомментировал убийство ветерана Великой Отечественной войны.

Напомним, тело 92-летнего старика нашли в Малоярославце 20 августа. По данным следствия, его убил 34-летний наркоман, захотевший завладеть деньгами ветерана. Он нанес ему не менее десяти ударов.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По мнению Артамонова, убийца не имеет права на жизнь после такого преступления

Смертная казнь - тема очень непростая. Дело в том, что такая исключительная высшая мера наказания подходит только для отъявленных убийц, но всегда есть риск того, что на месте виновного окажется человек, не совершавший преступление. Разные случаи бывают ведь... Поэтому эта мера применяется не в каждой стране. Мораторий на нее наложен в Европе, странах СНГ, России. А вот Беларусь - исключение из правил. Есть смертная казнь и в Китае и США. Отношение к этой мере наказания двуякое. Некоторые считают ее абсолютно антигуманной, а вот родные жертв порой бывают, что только такого наказания и требуют для убийцы близкого и родного человека...

Вот заголовки на эту неоднозначную тему:



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По инф. rosbalt.ru

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