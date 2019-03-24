Калужский губернатор поищет «козла», который его подставил с «шуткой» насчет святых мощей

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что предложение выставлять мощи в художественном музее для привлечения внимания к выставкам было шуткой, и он намерен найти «козла», который ее обнародовал. Человек, таким образом, в очередной раз продемонстрировал свое полное непонимание, как сказывается не его репутации отсутствие навыков публичной речи (что "базар фильтровать надо", по-артамоновски говоря)...

«Ну, пошутил я так неудачно. Допустим, неудачно! А я считаю, что нормально. Эту глупость никто не будет делать. Зачем? Нельзя, святые перевернутся», — сказал он радиостанции «Говорит Москва».

Теперь он опасается за свою репутацию и намерен найти источник утечки: «Были три человека: директор музея, экскурсовод, я и мой помощник. Вот я их всех сейчас спрошу: «так, вы, козлы, я же вам доверяю, когда с вами говорю». Сейчас я узнаю, какой козел меня выложил. Я не знаю, какому идиоту это пришло в голову. Свои люди вроде были вокруг, ни одного чужого человека. Я сейчас выясню, кто этот подонок, выложил это все. Я, что, должен всегда ходить с зашнуренным ртом, что ли?!»

«Меня знают во многих других странах, в том числе европейских. И скажут: «так, вот теперь мы дождались, Артамонов деградировал, теперь он стал каким-то таким человеком., действительно, пора ему на покой»», — опасается глава региона.

Напомним, ранее СМИ распространили цитату Артамонова: «Что касается посещение музеев. Я не могу понять: когда прихожу в художественный музей и вижу там выставленные шедевры на различных тематических выставках отдельных авторов, один-два-три человека по залу ходят. Я уже вчера отцу Георгию в Мещовск (настоятель Мещовского Свято-Георгиевского мужского монастыря — прим.ред.) звоню: «Слушай, у тебя там мощей много. Давай, может быть, когда выставка открывается, мощи ставь туда. Пусть люди идут, поклоняются мощам и, может, заодно картинки посмотрят».

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Заметим, что в этот раз губернатор Калужской области говорил — совершенно осознанно, не в кулуарах! — выступая в эфире радиостанции. И самолично в очередной раз обрушил свою репутацию, продемонстрировав неумение использовать публичную речь. Человек, очевидно, просто совершенно искренне не владеет категориями уместности и неуместности (т.е. не умеет «фильтровать базар», как говорят в кругах, где общепринято обращение к подчиненным со словечком «козлы»). А возможно, он действительно считает полезным для своей репутации образ вот такого брутального мужичка, не церемонящегося в выражениях. (А избиратель, конечно же, сразу легко может представить: в каких выражениях о народе думают и высказываются в начальственных кабинетах - и проникается симпатией к такому вот "простому, как земля, барину"...)

По инф. rosbalt.ru

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