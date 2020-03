Кальмары Гумбольдта общаются друг с другом... на языке света!

Кальмары Гумбольдта, обитающие в водах Тихого океана, оказывается, используют для общения язык световых сигналов.

Такое предположение сделали ученые, наблюдающие за обитающими в глубоководном полумраке моллюсками. Отметим, что кальмары Гумбольдта двигаются с исключительной точностью и никогда не сталкиваются друг с другом.

Подробности этого исследования приведены на сайте Стэнфордского университета, а полностью результаты эксперимента опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ведущий автор исследования Бенджамин Баффорд пояснил, что многие виды кальмаров обитают на мелководье и не имеют биологических особенностей, позволяющих им общаться на «световом языке» — пигментосодержащих и светоотражающих клеток. Для крупных хищных кальмаров Гумбольдта — их длина достигает почти 2 метров — эта способность стала ключевым эволюционным преимуществом, позволившим покорить глубины океана.

Изучить поведение кальмаров Гумбольдта в неволе практически невозможно, поэтому для подтверждения своей гипотезы ученые использовали подводные беспилотники. Изучая сделанные снимки биологи заметили, что поведение кальмаров менялось в зависимости от того, сколько их сородичей находилось в непосредственной близости. Оказалось, что действия зависели не от поз соседних моллюсков, а от световых красно-белых сигналов, которые они подают.

Некоторые биолюминисцентные паттерны были достаточно очевидны: к примеру, один кальмар явно сигнализировал другому, что эта добыча — его. Однако ученые говорят, что делать выводы о расшифровке этого языка моллюсков пока рано.

Биологи планируют продолжить свои наблюдения и разработать кибер-кальмара. Если удастся запрограммировать его световое поведение и запустить в стаю сородичей, то можно будет изучить на практике, как кальмары реагируют на те или иные световые сигналы.

«Изучение поведения глубоководных обитателей полезно для понимания того, как живое может адаптироваться к существованию в неприспособленной для жизни среде. Это также показывает нам, какие стратегии могут быть использованы для выживания в экстремальных условиях на нашей планете», — пояснил Бенджамин Баффорд.

