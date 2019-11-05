Какой мусор можно найти в каналах Венеции? Вплоть до старого вентилятора!

Восемь добровольцев погрузились в воды венецианского Гранд-канала и очистили его от 400 кг мусора. Со дна канала достали кухонную плиту, магнитофон, компьютерный монитор и вентилятор.

Добровольцы, которые приняли участие в операции по очистке, в обычное время работают гондольерами, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию итальянского города.

«Они члены ассоциации гондольеров, но в свободное время увлекаются погружениями. Эта операция начинает вторую фазу инициатив. В ходе пяти погружений с февраля по июнь мы собрали 2,5 т мусора со дна каналов», − рассказал представитель городских властей.

Операция длилась шесть часов до полуночи. Ее проводили вечером, так как зону погружения огородили, но движение по оживленному Большому каналу не стали останавливать. Активисты очищали канал возле овощного и рыбного рынка. Среди мусора добровольцы нашли бытовую технику, кухонную плитку, напольный светильник, части пылесоса и тележку. Чтобы достать тележку для сбора мусора, которая слишком глубоко погрузилась в ил, пришлось применить небольшой подъемный кран.

Весь мусор будут перерабатывать.

Городские власти планируют провести еще пять таких операций по очистке.

«Мы работаем в Гранд-канале каждый день, и часто нам приходится бороться с мусором, который плавает на поверхности. До апреля мы будем совершать одно погружение в месяц», − утверждают гондольеры, которые участвовали в операции.

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...Обратим внимание на два момента в этой истории. Во-первых, проблемы общественной обеспокоенности экологическим состоянием городов - повсеместны, это не только российская проблема, конечно же. И везде есть люди, живущие одним днем и выкидывающие мусор куда попало (ну это же марсиане в знаменитый канал кухонную плиту выкинули, и не некультурные туристы - а кто-то из самих же венецианцев!). А во-вторых - вызывает уважение искренний порыв добровольцев-гондольеров, вызывавшихся почистить свой родной город. Такие люди есть и в России, конечно же! Так неравнодушие одних - борется с равнодушием и пофигизмом других. И рано или поздно - одержит победу!

Polit.ru

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