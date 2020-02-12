Какой должна быть качественная колбаса? Послушаем диетолога

Качественная колбаса не должна быть слишком «цветастой» или «вялой». О критериях выбора колбасных изделий рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью «Москве 24».
Медик отметила, что качественная колбаса не может быть чересчур розовой или красной — такой насыщенный цвет говорит о наличии в продукте большого количества нитрита натрия. Кроме того, «правильная» колбаса «должна быть упругой и хорошо сгибаться», с ее срез должен быть однородным, без пустот. Если колбаска с жирком, то цвет жира должен быть светлым, а не желтым.
Соломатина отметила, что при покупке колбасы надо читать этикетку и состав продукта. В качественной колбасе должно быть как можно меньше ингредиентов, а на первом месте в списке должно стоять мясо, из которого она приготовлена. Затем — соль и добавки. В колбасе, подчеркнула эксперт, не должно быть мяса механической обвалки — это обрезки колбасного производства. Такое мясо плохо тем, что в нем содержится соединительная ткань, которая плохо переваривается.
Напомним, ранее в соцсетях одна из жительниц Тулы показала фотографию взорвавшейся колбасы. По словам женщины, она купила колбасу в магазина, собиралась сделать из нее бутерброды, пошла заваривать чай — и в этот момент услышала взрыв. «И вдруг — взрыв! Я чайник чуть не уронила! Колбаска взорвалась! Такого я не видела не разу!» — говорится в посте.
Между тем, в в пресс-службе компании-производителя взорвавшейся колбасы «ТАВР» пояснили, что причиной инцидента могло стать нарушение правил хранения. В партии было около 12 тонн продукции. Ее выпустили 14 декабря, а срок годности составляет 60 суток и истекает 12 февраля. Сейчас компания пытается отследить все направления отгрузки для получения обратной связи.
Еще советы (а также интересные факты о товарах) для потребителей - по ссылке.
В 2020 году власти Крыма приступят к поэтапному открытию в республике межрайонных онкоцентров. Об этом на заседании крымского правительства сообщил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов. (Российские чиновники активно взялись за наведение порядка в сфере здравоохранения на полуострове и открытие онкоцентров - езе один шаг на пути к этому. - прим. МГ.)
Директор школы в Астрахани, где учительницу заподозрили в интимной связи с девятиклассником, уволилась. Перед этим всю школу облетели кадры видео, на котором женщина обнимается со старшеклассником. (Как к этому относиться? Конечно же плохо, ведь подобное поведение педагога недопустимо! - прим. МГ.)
Впереди – череда радостных дней. Скоро мы будем поздравлять наших защитников с главным мужским праздником, затем останется совсем не много до Международного женского дня, а следом пойдут волнующие, тёплые и солнечные майские выходные. Красные дни календаря нужно отметить так, чтобы получить максимум позитивных эмоций. Пожалуй, идеальный вариант – отправиться за город, чтобы отдохнуть с пользой для здоровья и не слишком дорого. Если вы житель Москвы, то вам не придётся долго размышлять о выборе места: всё готово к празднику, и не нужно тратить время на долгие переезды. Вас приглашает гостинично-банный комплекс «Лачи», заслуживший превосходные рекомендации.
Оказывается популярная игрушка уже нескольких поколений «Кубик Рубика» изначально была всего лишь учебным пособием. Профессор архитектуры, скульптор и изобретатель из Венгрии Эрне Рубик хотел, чтобы с помощью этого предмета студенты как можно точнее и полнее поняли принципы пространственного воображения. Но пособие успешно было принято не только обучающимися, но и, как говорится, шагнуло в народ. Причем и не в венгерский тоже.
Американский миллиардер Илон Маск планирует перевести интернет на высокоскоростной беспроводной стандарт. Идея поистине революционная. В случае успеха проводной интернет уйдёт в прошлое, а уровень защиты передаваемой информации вырастет в разы. Ранее Илон Маск высмеял защиту популярного приложения WhatsApp и глобальной социальной сети Facebook.
Люди создали много разных полезных соединений. В их числе и искусственные смолы. Производить синтетические смолы начали давно, еще в начале 20 века. Они отличаются своим составом, который, как и метод изготовления, влияет на их основные характеристики. У полимерных смол есть отличное, очень ценное качество: затвердевая, обеспечивать хорошую сцепку с другими материалами. В одних случаях для отвердения смоле необходимо только время, в других необходимо определенное воздействие (высокой температурой).
Каждый день перед нами встает какой-либо выбор. В каком магазине купить продукты, одежду, присмотреть к новому сезону обувь, у какого врача можно лечиться, а какого лучше обойти стороной, в какой турфирме выгоднее покупать путешествие и т.д. Сориентироваться самому иногда бывает сложно. В этом случае можно воспользоваться сайтами с отзывами. Там клиенты, потребители оставляют свои отзывы о компаниях или специалистах, с которыми им приходилось иметь дело, честно высказывают мнение об их работе. Один из таких ресурсов с отзывами, к слову, tell-me.su.
От 60 до 80% жителей земного шара могут заразиться коронавирусом нового типа 2019-nCoV — от которого сейчас страдает материковый Китай. Такое шокирующее предсказание, как передает The Guardian, сделал ведущий гонконгский эпидемиолог Гэбриэл Лян. Есть и другие свежие новости об этом этой инфекции.
Заявление главы государства о необходимости «и дальше последовательно убирать вузы-«пустышки»» затронуло чувствительную тему. Все годы свободной России шел разговор о чудовищной профанации такой величайшей ценности, как образование. О неимоверно расплодившихся вузах, многие из которых были просто «будками по торговле дипломами», о юрфаках в вузах любого профиля и о том, какой ущерб это наносило и экономике, и морали.
Почти половина российских водителей готова отказаться от личного транспорта в пользу общественного, если стоимость бензина и в целом обслуживания автомобиля повысится. Треть россиян, которые не имеют собственного автомобиля, объясняют это тем, что им удобнее передвигаться на общественном транспорте. Недостаточно разнообразные маршруты и расписание — основные недостатки общественного транспорта, которые отметили и водители, и пешеходы.
«Риск нищеты» среди пожилых в Эстонии составляет 54%. Именно такова в этой республике доля населения старше 65 лет, находящегося за чертой бедности. Это самый высокий показатель среди стран Евросоюза, сообщает Delfi со ссылкой на данные Eurostat.
Ведущий научный сотрудник НИИ пульмонологии СПбГМУ им. Павлова Андрей Козырев рассказал о причинах возникновения кашля и способах его лечения. По словам врача, кашель не всегда является сигналом о болезни и не со всех случаях требует лечения.
Житель Приморья Иван Щербатюк приехал на рыбалку с собакой. Когда мужчина услышал ее сильный лай, то пошел проверить, что случилось. Оказалось, она загнала на дерево молодого дальневосточного леопарда.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.