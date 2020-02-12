Какой должна быть качественная колбаса? Послушаем диетолога

Качественная колбаса не должна быть слишком «цветастой» или «вялой». О критериях выбора колбасных изделий рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью «Москве 24».

Медик отметила, что качественная колбаса не может быть чересчур розовой или красной — такой насыщенный цвет говорит о наличии в продукте большого количества нитрита натрия. Кроме того, «правильная» колбаса «должна быть упругой и хорошо сгибаться», с ее срез должен быть однородным, без пустот. Если колбаска с жирком, то цвет жира должен быть светлым, а не желтым.

Соломатина отметила, что при покупке колбасы надо читать этикетку и состав продукта. В качественной колбасе должно быть как можно меньше ингредиентов, а на первом месте в списке должно стоять мясо, из которого она приготовлена. Затем — соль и добавки. В колбасе, подчеркнула эксперт, не должно быть мяса механической обвалки — это обрезки колбасного производства. Такое мясо плохо тем, что в нем содержится соединительная ткань, которая плохо переваривается.

Напомним, ранее в соцсетях одна из жительниц Тулы показала фотографию взорвавшейся колбасы. По словам женщины, она купила колбасу в магазина, собиралась сделать из нее бутерброды, пошла заваривать чай — и в этот момент услышала взрыв. «И вдруг — взрыв! Я чайник чуть не уронила! Колбаска взорвалась! Такого я не видела не разу!» — говорится в посте.

Между тем, в в пресс-службе компании-производителя взорвавшейся колбасы «ТАВР» пояснили, что причиной инцидента могло стать нарушение правил хранения. В партии было около 12 тонн продукции. Ее выпустили 14 декабря, а срок годности составляет 60 суток и истекает 12 февраля. Сейчас компания пытается отследить все направления отгрузки для получения обратной связи.

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По инф. rosbalt.ru

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