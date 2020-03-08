Какие женщины-писатели в России самые популярные? Отвечаем

К Международному женскому дню сервис аудиокниг составил список самых популярных в России женщин-писателей. В него вошли Макс Фрай, Айн Рэнд, Элизабет Гилберт, Джен Синсеро и Донна Тартт. Среди авторов в категории «Экономика и бизнес» лидирует Ирина Хакамада. А в детской литературе бесспорным лидером стала «Манюня» Наринэ Абгарян.

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Неудивительно что книги, написанные женщинами, лидируют в таких категориях как любовные романы, эротика и детская литература. Но при этом женщины-писатели ни в чем не уступают мужчинам в популярном детективном жанре и на равных соперничают с сильным полом в умении затронуть в своих романах самые острые и актуальные социальные, нравственные и психологические проблемы современного общества.

Топ самых прослушиваемых на сервисе Storytel возглавили американская писательница российского происхождения Айн Рэнд и ее книга «Атлант расправил плечи», на втором месте Джен Синсеро и ее роман «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед», который переведен на 28 языков мира и издан миллионным тиражом.

В тройке лидеров — Элизабет Гилберт и ее покорившая весь мир книга с очень женским названием «Город женщин». Не отстает и Гузель Яхина, ее пронзительный роман «Зулейха открывает глаза» слушают снова и снова. Топ-5 замыкает Нина Набокова «#В постели с твоим мужем. Записки любовницы. Женам читать обязательно!».

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