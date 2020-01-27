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Какие супчики самые полезные? А самые вредные?

По инф. rosbalt.ru   
27 Января 2020 г.
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В список вредных супов в русской кухне, составленный диетологами, вошли любимые блюда россиян — борщ и щи.

Какие супчики самые полезные? А самые вредные?

Медики предупредили, что кислая капуста и томаты вредны людям с болезнями желудка, как и зажарка, необходимая для их приготовления. Кроме того, отметили они, капуста и морковь являются овощами, которые впитывают в себя нитраты.

Что касается супов на курином бульоне, то тут есть нюанс: безвредны лишь супы из домашней курицы, а «магазинные» куры буквально напичканы химическими добавками для усиления роста, и на здоровье такой бульон положительно повлиять не может.

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Не рекомендуется варить бульоны из субпродуктов — печень, почки и сердца животных сочетают в себе все самое вредное, что съели животные при жизни, а в говяжьих костях при исследованиях можно обнаружить соли и тяжелые металлы, что также вредно для организма.

Многие россияне считают полезными овощные супы, однако и тут диетологи беспощадны — такой суп скорее можно назвать бесполезным, поскольку при термообработке овощи теряют витамины и полезные свойства.

Рыбные супы опасны тем, что некоторые виды рыбы содержат в себе ртуть. В частности, это тунец, окунь, палтус и морская форель. Ртуть содержится также и в кальмарам, в креветках выявлена большая доза мышьяка, в мидиях — вещество сакситоксин, которое может вызвать нервно-паралитическое действие.

Быстрорастворимые супы диетологи и вовсе называют ядом для организма.

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По инф. rosbalt.ru

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