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Какие слова сближают людей?
По инф. rosbalt.ru   
06 Октября 2018 г.
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Чтобы отношения в паре были счастливыми и успешными, партнерам необходимо использовать в разговорах местоимения «мы», наши и т. п. К такому выводу пришли специалисты из Калифорнийского университета, результаты исследования опубликованы на портале EurekAlert!.

Чтобы отношения в паре были счастливыми и успешными, партнерам необходимо использовать в разговорах местоимения «мы», наши и т. п.

Эксперты отмечают, что употребление этих местоимений свидетельствует о тесной связи людей, которые намерены плодотворно развивать партнерство. Это работает не только для молодых, но и для пожилых пар, особенно во время каких-либо конфликтов или других трудностей в отношениях, уверены исследователи. Они подчеркивают, что частое употребление этих слов может изменить отношения людей, сделав их более близкими и доверительными.

По инф. rosbalt.ru

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