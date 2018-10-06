Какие слова сближают людей?

Чтобы отношения в паре были счастливыми и успешными, партнерам необходимо использовать в разговорах местоимения «мы», наши и т. п. К такому выводу пришли специалисты из Калифорнийского университета, результаты исследования опубликованы на портале EurekAlert!.

Эксперты отмечают, что употребление этих местоимений свидетельствует о тесной связи людей, которые намерены плодотворно развивать партнерство. Это работает не только для молодых, но и для пожилых пар, особенно во время каких-либо конфликтов или других трудностей в отношениях, уверены исследователи. Они подчеркивают, что частое употребление этих слов может изменить отношения людей, сделав их более близкими и доверительными.

По инф. rosbalt.ru

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