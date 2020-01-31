Какие машины нынче угонщики предпочитают? Есть списочек

В МВД РФ рассказали, какие автомобили предпочитают угонщики, и где больше всего риск остаться без своего авто. (Не забывайте о том, что кто предупрежден - тот вооружен. Поэтому будьте особенно внимательны к своим машинам, дорогие читатели. - прим. МГ.)



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По данным ведомства, рассказали, чаще всего угонщики орудуют на неохраняемых парковках у жилых домов по ночам, а днем — и торговых центров.

Наиболее популярны у похитителей австомобили российского производства, «японцы» и «корейцы».

Чаще всего они взламывают замки дверей и замок зажигания с помощью механических приспособлений, на втором по популярности месте — битье боковых стекол, на третьем — применение специальных радиоэлектронных средств для проникновения в салон автомобиля, запуска двигателя, блокирования охранных систем. Иногда угонщики используют ключи, похищенные у автовладельца путем подмены при осмотре продаваемого автомобиля.

Добавим, что в 2019 году по стране зарегистрировано около 20 тысяч угонов.

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По инф. rosbalt.ru

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