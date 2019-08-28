Какие из российских семей — самые богатые? Составлен списочек...

Журнал Forbes представил очередной, шестой уже по счету, рейтинг самых успешных предпринимательских династий в России, и первое место в нем уже пятый год подряд удерживает клан Гуцериевых. Суммы, фигурирующие в описаниях семейных капиталов - поражают воображение...

По оценкам издания, состояние основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева и его близких достигает $5,65 млрд, хотя за год оно «сжалось» на $320 млн.

Вторую строчку рейтинга заняла семья Ротенбергов с активами в $5,18 млрд. А тройку лидеров замыкает семья Шаймиевых, — состояние сыновей первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева увеличилось за год на $320 млн до $2,8 млрд.

В целом же, констатирует Forbes, «в экономике России продолжается стагнация, и перспектив роста для нее не видно», причем «не растут и оценки активов российских предпринимателей — по сравнению с прошлым годом совокупное состояние десяти богатейших семей практически не изменилось, увеличилось всего на $300 млн до $25,3 млрд».

Напомним также, что, согласно обнародованным 1 августа данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), совокупное состояние богатейших россиян увеличилось с начала нынешнего года по июль на $36,324 млрд.

Так, первое место в «российском» рейтинге BBI занимает совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон, состояние которого за 7 месяцев года возросло на $5,71 млрд до 25,1 млрд. На второй строчке списка расположился один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин (плюс $3,29 млрд до $22,9 млрд), а замыкает тройку лидеров основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин (рост на $3,27 млрд до $21,1 млрд).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 22 человека.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Конечно, на фоне чудовищного расслоения на богатых и бедных в России - у иного из наших читателей сожмутся в ярости кулаки... Но надо помнить: само по себе богатство в современном обществе - не является грехом. Во всем мире состоятельные люди являются примером для граждан - демонстрируя образцы предприимчивости, деловой хватки, новаторства в экономике и культуре. Грешным может быть только происхождение богатства - если оно добыто неправедным путем. Насколько хорошо обстоят дела с этим у отечестенных миллиардеров? Ну, раз они декларируют официально такие астрономические доходы (а ведь это вполне официальные цифры!) - значит, считают что все у них хорошо с легальностью и моралью... А как думаете вы?

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ