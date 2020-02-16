Какая каша самая полезная? Овсянка, сэр!

Популярная овсянка, как оказалось, содержит фитаты и приводит к препятствованию всасывания кальция. Ее лучше не есть тем, у кого непереносимость глютена. В то же время овес полезен при многих заболеваниях ЖКТ, положительно влияет на слизистую оболочку желудка, спасает от вздутия живота и болей, вызванных гастритом или язвой, указывают диетологи.
Они также советуют отказаться от гречневой каши людям, склонным к запорам и газообразованию, с почечной недостаточностью, повышенной свертываемостью крови и язвой желудка. С другой стороны, гречка — это источник белков, углеводов, содержит витамины группы В, цинк, железо, медь, магний, кальций, биофлавонид рутин, а также лизин, который участвует в синтезе коллагена. Она также снижает уровень плохого холестерина, нормализует обмен веществ, полезна при анемии, сердечно-сосудистых заболеваниях, ожирении и сахарном диабете.
В свою очередь рисовая каша богата витаминами группы В — залог здоровой нервной системы, но вся польза содержится в зерновой оболочке. То есть есть надо нешлифованный рис. По словам диетологов, каша из бурого риса регулирует сон, приводит в порядок волосы и ногти, активизирует мозговую деятельность, однако белый рис противопоказан диабетикам и склеротикам, также его употребление может спровоцировать образование камней в почках, предупреждают эксперты.
Одной из самых неполезных оказалась манная каша. Это чистый и быстрый углевод, который повышает уровень глюкозы в крови, что вызывает выброс большого количества инсулина. Частое употребление манки может приводить к набору веса, а детям ее лучше вообще не давать, потому что в состав этой каши входят фитаты, связывающие кальций и выводящие его из организма, считают диетологи. В ней также мало витаминов, и она снижает усвояемость витамина D. Хотя, признают эксперты, манка хороша для людей с больным желудком и кишечником — в ней мало клетчатки, она не нагружает ЖКТ.
Меньше всего минусов — у пшенной каши: она не содержит глютена и является геропротектором, полезна для кожи, волос и костей, облегчает состояние при артритах и артрозах, вывихах и растяжениях, а также улучшает моторику кишечника, избавляет от запоров и сжигает жировые отложения. В то же время при заболеваниях щитовидной железы пшенка все же мешает всасыванию йода. А диабетикам ее лучше варить на воде.
В целом диетологи советуют употреблять кашу утром, но не каждый день — лучше разнообразить рацион. При этом вовсе забыть эксперты рекомендуют о кашах быстрого приготовления, которые намного опаснее манки.
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