Как жизнь дорожает: официальные сентябрьские цифры

Потребительские цены в России в сентябре 2018 года поднялись на 0,2% относительно предыдущего месяца, когда была зафиксирована нулевая инфляция. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики.

В годовом сопоставлении инфляция в стране составила в сентябре 3,4% после 3,1% в августе.

По оценкам ведомства, в сентябре в 12 субъектах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав области) прирост потребительских цен составил 0,5% и более. При этом наибольший прирост цен отмечен в Приморском и Хабаровском краях —1,2% и 1,1% соответственно (в результате увеличения тарифов на услуги на 2,3% и 1,8% соответственно).

Вместе с тем, снижение потребительских цен на товары и услуги наблюдалось в 13 регионах. Наиболее заметно цены на товары и услуги снизились в Омской области — на 0,4%, и Кабардино-Балкарской Республике — на 0,3% в результате удешевления услуг на 1%, а также продовольственных товаров — на 0,6% и 0,4% соответственно.

В Москве инфляция за отчетный месяц составила 0,1% (с начала года — 2,8%). В Санкт-Петербурге цены не изменились в сентябре, а с начала года — повысились на 2,5%.

Напомним также, что по итогам 2017 года инфляция в России составила 2,5% (декабрь к декабрю-2016). При этом в декабре рост потребительских цен ускорился до 0,4% относительно ноября, когда показатель был зафиксирован на уровне 0,2%.

Рост потребительских цен в РФ в прошлом году — на 2,5% — оказался минимальным за всю историю современной России. Предыдущий рекордный минимум был установлен в 2016 году, когда инфляция составила 5,4%. По итогам 2015 года она достигла 12,9%, в 2014 году — 11,4%, в 2013 году — 6,5%, в 2012 году — 6,6%, в 2011 году — 6,1%.

По инф. rosbalt.ru

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