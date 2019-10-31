Как же так: преступления нет, а ночь, проведенная в камере, есть?!

В Петрозаводске участковый отправил девушку в камеру из-за забытой в кармане упаковки резинок стоимостью 70 рублей. При этом он не посмотрел записи камер видеонаблюдения магазина и не составил протокол. Представляете шок, пережитый девчушкой? А ведь подобное "житейское недоразумение" может случиться и с вашей внучкой, с любым человеком!..

Летом жительница Петрозаводска 23-летняя Арина Ханинева зашли в супермаркет за водой и резинками, сообщает Губернiя Daily. Последние она убрала в карман, так как не было корзинки, и на кассе забыла расплатиться. Когда на выходе запищала рамка, охранник заставил показать карманы. Оплатить упаковку резинок стоимостью 70 рублей девушке не дали — ее сразу отвели в комнату, где участковый оформлял похитителя алкоголя. Девушка предложила оплатить штраф, но участковый вместо этого взял с нее показания и велел дожидаться наряда полиции. Протокол он не составил — позднее участковый объяснил это тем, что у него закончились бланки. Он решил, что девушка проведет ночь в изоляторе, а потом протокол составит другой участковый. Расписку с Ханиневой о том, что она явится в полицию, когда потребуется, полицейский тоже не взял. В итоге девушку из-за 70 рублей доставили в изолятор, где она провела 15 часов.

По словам Ханиневой, изолятор представляет из себя холодную комнату с узкой железной лавкой и кафельными стенами. На полу — следы фекалий и рвоты. В комнате стоял жуткий запах, девушка вынуждена была дышать в смотровое окно в двери. Дежурные объяснили, что уборщицы не было уже неделю из-за невыплаты зарплаты.

В обед следующего дня другой участковый взял с Ханиневой расписку, что она явится, когда потребуется, и отпустил ее. Административное дело в отношении нее закрыли через несколько дней. Участковый посмотрел записи камер из магазина, поговорил со свидетелями и установил, что состава преступления нет.

В полиции по данному дело начали служебную проверку. В полиции предположили, что охрана магазина не стала разбираться на месте, а обратилась в полицию, так как получает премию за каждого пойманного похитителя.

Юристы утверждают, что даже в случае, если Ханинева похитила упаковку резинок, ее стоимость тянет только на статью 7.27 КоАП РФ — мелкое хищение, что является всего лишь административным правонарушением. Девушку должны были отпустить, обязав явиться к судье. Кроме того, участковый нарушил закон, не составив протокол.

Не всегда о правоохранителях можно услышать в положительном ключе. Остается удивляться, как попадают на места, особенно где непосредственно ведется работа с людьми (не с бумажками), специалисты далеко не человеколюбивые и такие непрофессиональные. И о проявлениях жестокости среди сотрудников системы мы знаем, и об их коррупционных делах... Несмотря на то, что большая часть представителей правоохранительных структур являются людьми порядочными и честно исполняющими свой долг, как говорится, «осадочек остается». Пока есть в профессии те, кто ее позорит, доверия к людям в погонах особого не будет. Вдруг встретится на твоем пути именно такой «деятель». Что делать?

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По инф. rosbalt.ru

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