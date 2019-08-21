Как врач, облегчающий страдание, может быть объявлен наркодилером? Увы, очень просто...

В Свердловской области акушера-гинеколога судят за помощь тяжелобольной пациентке. Когда ему не удалось обеспечить ее обезболивающими законными методами, он пошел в обход правил. Теперь врача судят по двум статьям за сбыт сильнодействующих и психотропных веществ. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. (Вопиющее дело! Когда нужно бороться с реальной наркоторговлей, силовики заводят дела на врачей, честно спасающих жизни. Тут же приходят на память два случая, когда завели дела на мам больных детей. А ведь женщины всего лишь заказали спасительное лекарство из-за границы... прим. МГ.)

24 марта в больницу города Новая Ляля поступила 74-летняя пациентка с полным выпадением матки. Женщина тяжело страдала от болей. У неё также были проблемы с печенью и сердцем, а кроме того, она страдала старческой деменцией. Акушер-гинеколог Олег Баскаков рассказал, что его пациентка по ночам кричала и не спала.

По словам медика, на фоне других заболеваний такие болеутоляющие, как, к примеру, анальгин и димедрол, могли только усугубить состояние пациентки, поэтому врач решил назначить обезболивающий трамадол и успокаивающий сибазон. Врач уверяет: он не знал, что эти лекарства входят в перечень сильнодействующих и наркотических препаратов. Он использовал свои препараты, оставшиеся в доме после смерти его матери от лейкоза.

По словам Баскакова, 25 марта в 16:00 он передал ампулы медсестре из своего отделения и поручил ей поставить Ивановой трамадол после перевязки, а сибазон — на ночь. «Старшая медсестра, узнав об этом, выхватила ампулы у моей медсестры, закрыла их в сейфе и побежала с докладной к главврачу», — рассказал акушер-гинеколог.

Баскаков, прежде чем передать лекарства медсестре, должен был зафиксировать это в карте пациента, затем — в листе назначений и уведомить об этом старшую медсестру, но был вечер, и доктор не успел бы оформить все как положено, и женщина провела бы очередную ночь в муках.

Старшая медсестра Татьяна Смердова утверждает, что женщина якобы не жаловалась на боли. Медсестра опасалась за себя: «В случае чего виноватой была бы именно медсестра, потому что в листе назначений записей не было».

После обыска против доктора возбудили уголовное дело. Сейчас Олега Баскакова судят по двум статьям: по ч. 1 ст. 234 УК — «Незаконное приобретение, хранение и незаконный сбыт сильнодействующих веществ» и по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 228 — «Покушение на незаконный сбыт психотропных веществ». Акушеру-гинекологу грозит до восьми лет лишения свободы.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова поддерживает врача, помогли ему с юристом. «Это невероятно тревожащая и страшная тенденция, когда вместо борьбы с реальной наркоторговлей, когда надо действительно потрудиться, наши правоохранители охотятся за честно выполняющими свою работу врачами…» — прокомментировала Мерзлякова.

Врачи тоже люди и тоже совершают ошибки, наказание за них они несут соответствующее. Но из этой истории, приключившейся в Новой Ляле, понятно, что никакого умысла у врача не было, он всего лишь хотел помочь своей пациентке, испытывающей невероятные боли. А тут раз - и препараты оказались наркотическими. Получается, что лучше смотреть на страдания людей, но работать, не нарушая правил... не человечно это как-то...

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По инф. rosbalt.ru

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