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Как выглядит сегодня российский преступник? Прокуроры составили обобщенный портрет
По инф. rosbalt.ru   
01 Марта 2020 г.
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Преступления в России чаще всего совершают мужчины 30-49 лет, не имеющие постоянного источника дохода. Таков «портрет» среднестатистического преступника, составленный по данным Генпрокуратуры.

Генпрокуратура «написала» портрет среднестатистического российского преступника

Как сообщает ТАСС, согласно статистике Генпрокуратуры, в прошлом году более 81% преступлений были совершены гражданами РФ. При этом на возрастную группу 30-49 лет пришлось более половины (52%) всех преступлений. В 2,5 раза реже «грешили» молодые люди 18-29 лет. Во всех возрастных группах мужчины значительно опережают женщин по части преступности.

Выяснилось также, что 47% преступников имеют начальное и основное общее образование. Наименьшее количество преступлений совершили люди со средним образованием. И почти каждое третье преступление в прошлом году совершил человек с высшим образованием.

Главным образом на криминал решаются люди без постоянного источника дохода (таких 65%), за ними с большим отрывом следуют наемные рабочие (около 18%), замыкают тройку служащие (13%). На предпринимателей пришлось 1,2% преступлений, на работников органов государственной власти — 0,12%, учащихся и студентов — около 3%.

  • Хроника происшествий в России (наблюдая за ней, можно попытаться подтвердить или опровергнуть выводы прокуроров) — по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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