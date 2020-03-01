Как выглядит сегодня российский преступник? Прокуроры составили обобщенный портрет

Преступления в России чаще всего совершают мужчины 30-49 лет, не имеющие постоянного источника дохода. Таков «портрет» среднестатистического преступника, составленный по данным Генпрокуратуры.

Как сообщает ТАСС, согласно статистике Генпрокуратуры, в прошлом году более 81% преступлений были совершены гражданами РФ. При этом на возрастную группу 30-49 лет пришлось более половины (52%) всех преступлений. В 2,5 раза реже «грешили» молодые люди 18-29 лет. Во всех возрастных группах мужчины значительно опережают женщин по части преступности.

Выяснилось также, что 47% преступников имеют начальное и основное общее образование. Наименьшее количество преступлений совершили люди со средним образованием. И почти каждое третье преступление в прошлом году совершил человек с высшим образованием.

Главным образом на криминал решаются люди без постоянного источника дохода (таких 65%), за ними с большим отрывом следуют наемные рабочие (около 18%), замыкают тройку служащие (13%). На предпринимателей пришлось 1,2% преступлений, на работников органов государственной власти — 0,12%, учащихся и студентов — около 3%.

Хроника происшествий в России (наблюдая за ней, можно попытаться подтвердить или опровергнуть выводы прокуроров) — по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...