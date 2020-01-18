ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Как столичным гаишникам пришлось роды принимать
По инф. rosbalt.ru   
18 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

В Москве сотрудники ГИБДД приняли роды у женщины. С нестандартной ситуацией они вполне справились, молодцы!

Москвичка родила в машине сотрудников ГИБДД

Случай произошел в районе 26-м км Киевского шоссе.

«Из автомобиля выбежал взволнованный пассажир-мужчина и сообщил сотрудникам ГИБДД, что в такси находится его супруга, которая вот-вот родит, и они не успевают доехать до медучреждения по причине плотного потока транспортных средств», — заявили в пресс-службе.

На свет появился мальчик. Маму и ребенка передали медикам.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 