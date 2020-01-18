Как столичным гаишникам пришлось роды принимать

В Москве сотрудники ГИБДД приняли роды у женщины. С нестандартной ситуацией они вполне справились, молодцы!

Случай произошел в районе 26-м км Киевского шоссе.

«Из автомобиля выбежал взволнованный пассажир-мужчина и сообщил сотрудникам ГИБДД, что в такси находится его супруга, которая вот-вот родит, и они не успевают доехать до медучреждения по причине плотного потока транспортных средств», — заявили в пресс-службе.

На свет появился мальчик. Маму и ребенка передали медикам.

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По инф. rosbalt.ru

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