Как справиться с весенней депрессией? Послушаем психолога

С приходом весны многие чувствуют упадок сил. Руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева Татьяна Караваева рассказала, как побороть сонливость, раздражительность и настроиться на весну.

По словам специалиста, с медицинской точки зрения весенней депрессии не существует, однако в это время года могут обостряться некоторые заболевания — болезни ЖКТ, артериальная гипертензия, психические расстройства.

Обострение психических, в том числе депрессивных состояний, связано прежде всего с внутренними процессами, обменом веществ, а не просто с погодой и хандрой, отметила врач.

«Важно обратить внимание на раздражительность по пустякам. Это один из первых симптомов истощения организма, не стоит долго его игнорировать. Чуть позже он может перерасти в слабость, утомляемость, нарушения сна — человек не может долго заснуть или часто просыпается по ночам, сон не приносит отдыха. Могут также появляться головные боли — боли напряжения или ощущение сдавливающего обруча вокруг головы. У мужчин часто истощение проявляется повышенной агрессивностью, внутренним напряжением, усталостью, у женщин — плаксивостью, тревожностью, перепадами настроения. Считается, что если в течение двух недель все эти нарушения стойко сохраняются, лучше обратиться к врачу (терапевту, неврологу или психотерапевту) для оценки состояния», — сообщила врач.

Для того чтобы восстановить силы после зимы, Татьяна Караваева советует выходить чаще на улицу, причем днем. «С появлением весеннего солнца фотоны света, воздействуя на сетчатку глаза, активируют многие процессы в организме», — сказала она.

Также необходимо восполнить запасы витаминов в организме. Для этого специалист рекомендует включить в рацион фрукты и овощи нового урожая и вместе с врачом подобрать витаминный комплекс.

Еще советы на все случаи жизни - по ссылке.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .



Немаловажным Караваева считает и внутренний настрой. По ее словам, надо стараться не фиксироваться на негативе. «Часто люди заранее пессимистично моделируют развитие событий, изначально предполагая худший исход», — сказала медик. Она считает, что полезно создавать себе некие традиции, которые будут приносить радость. «Многие, к примеру, начинают день с чашечки хорошего кофе. А если выпить ее, не торопясь на работу, да еще из красивой чашки и с любимой конфетой — чем не радость?» — отметила врач. В целом, уверена Татьяна Караваева, для профилактики хандры надо чаще отдыхать. Она подчеркнула, что отпуск, разбитый на 2-3 части, лучше помогает восстановиться и поднять душевный настрой.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...