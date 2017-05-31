Как снизить штрафные санкции за коммунальные долги

Общий долг населения за услуги ЖКХ по всей России уже превысил отметку в триллион рублей, и тенденции к его уменьшению пока не наблюдается. Это становится причиной усиленной борьбы государства с должниками, пишет "Российская газета".

Как можно отсрочить выплаты по коммунальным долгам

Президент Гильдии юристов рынка Недвижимости Олег Сухов рассказал "Российской газете", что грозит неплательщикам "коммуналки", а так же дал советы, как можно отсрочить выплаты по услугам ЖКХ.

На сегодняшний день уже введена прогрессивная шкала начисления пени за просрочку коммунальных платежей, упрощенные схемы их взыскания и ограничения к ним доступа. Главным средством борьбы с должниками в сфере ЖКХ являются штрафные санкции. Однако возможные последствия за просрочку выплат по коммунальным платежам могут быть шире и напрямую зависят от того, на каком праве принадлежит квартира гражданину. Это может быть право собственности либо социальный наем жилого помещения.

Для собственника просрочка за уплату коммунальных ресурсов ничем серьезным не грозит - только дополнительными расходами, вызванными штрафными санкциями. Согласно ст. 155 ЖК РФ лица, несвоевременно или не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени. Размер пени зависит от продолжительности просрочки платежа и ограничен установленными законом размерами - начиная с 31-го дня просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки, а начиная с 91-го дня - из расчета 1/130 ставки.

Для нанимателя жилого помещения существует и иная форма ответственности - при нарушении порядка внесения платы за жилое помещение с ним может быть расторгнут договор социального найма. Для этого просрочка платежей должна составлять более шести месяцев. На практике наймодатель редко обращается в суд за реализацией данного права, так как если наниматель оплатит долг в процессе судебного разбирательства, то требование о расторжении договора будет отклонено.

Еще одним действенным способом, иногда даже более эффективным, чем пени, является ограничение доступа должника к коммунальным услугам. Ранее требовалось повторное уведомление собственников перед отключением, однако с конца декабря 2016 года было принято Постановление Правительства, которое ввело новые правила.

Повторное уведомление должника больше не требуется, а информировать потребителя можно путем мобильной и городской телефонной связи, отправки письма на адрес электронной почты и записи разговора. Правда, возникает вопрос, соответствует ли сообщение должнику по телефону о предстоящем отключении коммунальных услуг понятию надлежащего уведомления. На практике правом ограничения доступа к ресурсам часто злоупотребляют, однако в эффективности этой мере отказать сложно.

Также стоит отметить и порядок взыскания задолженности с помощью судебного приказа, который начал действовать в 2016 году и сделал эту процедуру намного проще. Однако собственники уже научились использовать особенности этой процедуры в своих целях - несогласие с судебным приказом означает его отмену и подачу заявления в общем порядке. Судебные приказы отменяются в 15-20% от всех поданных заявлений. Это приводит к дополнительной работе судов и затягиванию сроков.

Не все должники являются недобросовестными - часто встречаются ситуации, когда денег на оплату коммунальных платежей у человека просто нет. В таком случае собственник или наниматель жилого помещения имеет возможность обратиться в управляющую компанию с заявлением о предоставлении рассрочки платежа.

Данная возможность является сугубо договорной, то есть не является обязательной к исполнению для управляющих компаний. На практике УК чаще всего идут навстречу гражданам и позволяют оплачивать долги по коммуналке в рассрочку. Списание процентов является, опять же, привилегией УК - компании в любом случае имеют право требовать оплаты пеней, но прибегают к этому обычно только в рамках судебного процесса.

Правом на снижение расходов на оплату коммунальных платежей обладают группы населения, у которых есть соответствующие льготы. К ним относятся, в частности, инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи и ветераны ВОВ.

Так, для всех инвалидов предоставляются льготы в размере 50% на оплату услуг ЖКХ, для многодетных семей - скидка не ниже 30%. Для получения льгот по ЖКХ необходимо предоставить те документы, которые подтверждают право на сниженный размер платежей. Важный момент - для получения льгот не обязательно быть собственником квартиры, достаточно быть в ней зарегистрированным.

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