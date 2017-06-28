Как решить проблему финансирования срочного капитального ремонта

В Вологодской области разработали новую законодательную схему, позволяющую финансировать срочный капитальный ремонт. На эти цели в регионе будут направлять проценты, начисленные за размещение средств регионального оператора на банковских счетах. Механизм позволит ежегодно приводить в порядок несколько десятков многоквартирных домов (МКД). Их очередь в долгосрочной программе капремонта подойдет лишь через несколько лет, но неотложная помощь зданиям нужна уже сейчас. Пригодится ли опыт Вологодчины другим субъектам СЗФО, какие еще возможны источники финансирования экстренных работ, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Капитальный и текущий ремонт многоквартирных домов

Пошли ва-банк

Как поясняет председатель законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко, Жилищный кодекс РФ позволяет региональному фонду капремонта размещать временно свободные средства, формируемые на счете регионального оператора, в российских кредитных организациях. Цели, на которые можно направить банковские проценты, ограничены оплатой работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, услуг по разработке проектной документации и строительному контролю. Финансировать срочный ремонт МКД в рамках этого списка, впрочем, не возбраняется.

- Однако Жилищный кодекс РФ, определяя общие цели, не регламентирует порядок и иные условия использования средств, - комментирует корреспонденту "Российской газеты" ситуацию Андрей Луценко. - Это делает закон "О регулировании некоторых вопросов в сфере организации обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Вологодской области". Внеся изменения в данный документ, мы и дали право региональному фонду использовать на срочные ремонты деньги, полученные в виде банковских процентов. В результате появилась возможность направлять средства в те районы, где объем финансирования уже исчерпан.

Речь идет о солидных суммах. В прошлом году банк начислил вологодскому оператору порядка 96 миллионов рублей за размещение денег на счетах. В планах на текущий год говорится о 72 миллионах. В январе-мае 2017-го фонд фактически получил 23 миллиона, то есть ежемесячная сумма процентов составляет примерно четыре-пять миллионов рублей.

- Как говорится в областном законе, эти средства могут быть использованы на ремонт крыш многоквартирных домов и ремонт фасадов деревянных многоквартирных домов, - продолжает Андрей Луценко. - А также на разработку проектной документации, проверку достоверности сметы и строительный контроль по указанным видам работ. В среднем стоимость ремонта фасада составляет порядка 1,8 миллиона рублей, ремонта крыши - 2,8 миллиона. То есть за счет банковских процентов в Вологодской области ежегодно можно ремонтировать 25-30 многоквартирных домов - с учетом затрат на разработку проектно-сметной документации и контрольные мероприятия.

Специальная комиссия уже обследовала несколько домов, нуждающихся в срочном капитальном ремонте, в разных районах Вологодской области. А департамент строительства согласовал перенос работ в этих зданиях на более ранние сроки. Например, в поселке Липин Бор благодаря банковским процентам капитальный ремонт одного из домов состоится не в 2026-м, а в 2018 году. В городе Белозерске жители двух МКД тоже встретят строителей в следующем году, а не в 2021-м, как было запланировано раньше.

Если сломался лифт

В Псковской области насчитываются сотни домов, которые нуждаются в срочном капитальном ремонте, делится информацией руководитель псковского общественного объединения "Управа в ЖКХ" Сергей Елизаров. Поэтому инициатива Вологодчины эксперту видится как нельзя более актуальной.

- Если бы с помощью банковских процентов в нашем регионе получалось экстренно ремонтировать хотя бы десять домов в год, это уже было бы большим подспорьем, - подчеркивает Сергей Елизаров. - Ведь в Псковской области, помимо МКД, которые дождутся своей очереди в рамках программы капитального ремонта лишь через несколько лет, есть проблемные здания, вообще не включенные в этот документ. К примеру, жители одного из разрушающихся домов 1946 года постройки с 2006 года писали властям письма с просьбой привести его в порядок, но положительного ответа не получили. Возможно, потому, что здание является памятником архитектуры регионального значения, и стоимость проектных и ремонтных работ по нему будет выше, чем по другим МКД. Дом включили в программу только в прошлом году - и только после вмешательства нашего объединения. Однако у многих других подобных зданий пока впереди вообще нет каких-либо ремонтных перспектив.

Следует пояснить, что программы капитальных ремонтов в регионах могут быть долгосрочными и краткосрочными. Формирование последних как раз является одним из механизмов, позволяющих финансировать экстренные работы. Однако сейчас в Псковской области, по словам Сергея Елизарова, идут разговоры об отказе от однолетних краткосрочных программ в пользу трехлетних. Причем внести какие-то изменения в документ после его утверждения уже не получится.

- Что делать жильцам дома, в котором, к примеру, сломается лифт или выйдет из строя какой-то другой важный элемент, в этом случае непонятно, - продолжает руководитель объединения "Управа в ЖКХ". - Поэтому мы, с одной стороны, настаиваем на сохранении однолетних краткосрочных программ. С другой стороны - попытаемся инициировать общественные обсуждения вологодской инициативы, чтобы перенять этот опыт с учетом специфики Псковской области. Я разговаривал с представителями псковского фонда капремонта. Они сказали, что, возможно, уже в текущем году в регионе получится направить пять-шесть миллионов рублей, полученных в виде банковских процентов, на финансирование срочных капитальных ремонтов.

Прозрачный выбор

По словам доктора экономических наук, профессора кафедры государственного и территориального управления Санкт-Петербургского государственного экономического университета Вадима Чекалина, региональный фонд капитального ремонта в Санкт-Петербурге тоже получает проценты за размещение средств на банковских счетах. Однако эти деньги не дробятся, а направляются в общую казну оператора - на финансирование ремонтных мероприятий, предусмотренных долгосрочной программой и краткосрочными планами капитального ремонта многоквартирных домов.

- Проблема экстренных ремонтов решается с помощью краткосрочных программ. Туда вносятся дома с отдельными элементами, признанными аварийными, или с очень высокой степенью износа, - поясняет Вадим Чекалин. - Инициатива вологодского региона, который, по сути, пытается сформировать от-

дельный денежный фонд для финансирования срочных капремонтов, тоже может оказаться действенной. Но здесь крайне важно, чтобы выбор домов, ремонтируемых с помощью банковских процентов, был обоснованным и прозрачным. Это должны быть наиболее изношенные здания, причем список домов должен утверждаться специальной межведомственной комиссией.

Строго говоря, проблема поиска денег на срочные капитальные ремонты актуальна практически для всех российских регионов. На федеральном уровне не раз говорилось об одном из возможных путей ее решения - бюджетном субсидировании про-центной ставки по банковскому кредиту для жильцов, не желающих ждать несколько лет капремонта в рамках региональной программы. Но пока эта инициатива так и не обрела законодательную силу.

- Как мне кажется, субъекты РФ могли бы создать систему выдачи льготных кредитов и не дожидаясь решения федерального центра, - продолжает Вадим Чекалин. - В особенности речь идет о тех регионах, которые уже тратят бюджетные средства на финансирование программ капитального ремонта - в дополнение к деньгам, собранным с собственников. Так, в Санкт-Петербурге в текущем году на эти цели выделили свыше шести миллиардов рублей. Почему бы какую-то часть средств, к примеру, пять-десять процентов, не направить на субсидирование процентных ставок? Чтобы жильцы, решившие отремонтировать дом за собст-венные деньги, смогли получить на оплату работ полностью беспроцентные кредиты.

Еще один интересный механизм - привлечение энергосервисных компаний в сферу капитальных ремонтов. В Санкт-Петербурге уже есть примеры, когда частные организации проводят в многоквартирных домах энергоэффективные меро-приятия, а потом возвращают вложенные деньги за счет сэкономленных энергоресурсов. В одном из домов 1984 года постройки с помощью такого финансового механизма устанавливают автоматизированный индивидуальный тепловой пункт с погодным регулированием и другое оборудование, способ-ствующие энергосбережению. Окупаемость инвестиций оценивается в пределах пяти лет.

- Никто не мешает сочетать энергоэффективные мероприятия с капитальным ремонтом зданий. Однако энергосервисным компаниям потребуются стимулы, в числе которых могут выступить недорогие заемные средства на проведение капремонтов. И если для граждан я предлагал ввести беспроцентные кредиты, здесь были бы актуальны льготные займы по ставке в три-четыре процента, - подводит итог Вадим Чекалин.

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