Как проверить: качественное ли мороженое вы купили?

Самая простая проверка качества мороженого — отколоть кусочек от общей массы. «Правильное» мороженое всегда плотной консистенции, пояснили в Роскачестве.

По способу производства мороженое бывает мягким и закаленным, при этом в продажу поступает только закаленное. Если мороженое покрыто кристалликами льда, это означает, что его замораживали повторно и вкус испорчен. В основе мороженого должны быть молоко или сливки, причем не менее 40%, а также натуральные ароматизаторы и стабилизаторы, сливочное масло, яйца. Мороженое с пальмовым (растительным) маслом дешевле, чем настоящее, в нем нет молочных жиров.

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Жирность сливочного мороженого — 8-11,5%, пломбира —12-20%, и чем больше жирности, тем желтее цвет продукта. Тем, кто придерживается диеты, от такого мороженого лучше воздержаться.

Еще один фактор качества — это цвет. Хорошее мороженое должно быть равномерного цвета. Если это не так, то, скорее всего, мороженое уже на пределе срока годности. Глазурь на мороженом должна быть распределена равномерно и не отслаиваться, если на шоколадной глазури есть белый налет — значит, мороженое хранили неправильно либо его состав далек от нормального.

Стабилизаторы в мороженом позволяют ему держать форму, на качестве продукта не отражаются, но если наличие на этикетке надписей о «Е-добавках» настораживает, то можно выбрать то мороженое, в котором использованы натуральные вещества — желатин или агар-агар.

По инф. rosbalt.ru

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