Как правильно на врачей жаловаться? Послушаем юриста

В петербургских СМИ на этой неделе писали об иске врача Боткинской больницы Нааала Джугелии к пациентке, которая оставила негативный отзыв о ней на «горячей линии» комздрава и в Instagram. Наталья Царакова утверждает, что врач упорно ставила ей диагноз «ангина», в то время как у нее был абсцесс.

Публичная жалоба может обойтись пациентке в 350 тысяч рублей — именно в эту сумму доктор оценила свою репутацию и моральный ущерб.

Насколько опасно оставлять отзывы на врачей в интернете, рассказала юрист Зинаида Евтюнина.

«Отзывы по поводу специалистов в интернете оставлять можно, но только если он содержит факты, которые соответствуют действительности. Кроме того, словесные формулировки должны быть приемлемыми, отзыв не должен содержать сведения порочащего характера. В любом случае в судебном порядке будет проведена лингвистическая экспертиза», — отмечает юрист.

По ее словам, отзыв пациент пишет не с профессиональной точки зрения, а как клиент. И поэтому стоит использовать такие формулировки, как «я не ощутил, что рекомендации врача мне помогли», «у меня создалось впечатление, что он недостаточно компетентен». Именно тогда это является оценочным суждением, а не распространением порочащих сведений.

«Что касается соответствия сведений действительности, то пациент должен привести необходимые доказательства того, что диалог и конкретные действия врача и правда имели место быть. Так, разговор можно записывать — если ты сторона диалога, это нормально. Также можно поднять медицинские документы, чтобы подтвердить, что был установлен определенный диагноз», — советует Зинаида Евтюнина.

По мнению юриста, не нужно бояться оставлять отзывы на специалистов в интернете, но стоит говорить правду и использовать приемлемые формулировки.

Что касается морального ущерба, по мнению Евтюниной, 350 тысяч — это завышенная сумма, однако в таких случаях «всегда просят побольше раз в пять».

11 февраля Наталья Царакова оставила жалобу на врача на «горячей линии» городского комитета по здравоохранению и опубликовала критический пост в Instagram, прикрепив фотографию врача. Наала Джугелия 18 февраля подала иск в Василеостровский суд, после чего пациентка пост в соцсети удалила.

В комздраве ответили, что не знают об отзыве на «горячей линии». По словам пресс-секретаря ведомства, Царакова удалила его. Наала Джугелия ситуацию с иском комментировать отказалась.

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По инф. rosbalt.ru

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