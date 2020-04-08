Как правильно на самоизоляции сидеть? Послушаем врачей

Чтобы сохранить форму и продуктивность во время изоляции, нужно следовать простым правилам. Об этом рассказал глава Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Жоао Бреда.

По его словам, лучше не употреблять алкоголь и не сидеть больше 30 минут. В течение дня рекомендуется делать перерывы для любой физической нагрузки — танцев, игр с детьми, уборки или ухода за садом. При этом во время телефонных разговоров лучше ходить по комнате и стараться не сидеть без перерыва долго — в неделю человеку необходимо не меньше 75 минут интенсивных физических нагрузок или 150 минут средних, добавил Бреда.

Он также посоветовал уменьшить потребление соли, сахара и жиров, увеличить потребление клетчатки, овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых, и пить больше воды.

А для сохранения эмоциональной стабильности во время карантина представитель ВОЗ посоветовал поддерживать родных и близких.

Еще по теме:

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...