Как организовать онлайн-учебу без вреда для внуков?

Министерство просвещения выпустило рекомендации по безопасной работе за компьютером для школьников.

Первое, что нужно знать и ученику и родителю: сколько времени ребенок может непрерывно сидеть за «компом» (по нормам СанПиН):

1–4 классы: 15 минут

5–7 классы: 20 минут

8–11 классы: 25 минут

Второе — не забывайте про регулярные перерывы в занятиях.

Третье — делайте простую зарядку.

Четвертое — и, пожалуй, самое важное — это гимнастика для глаз:

1. Быстро поморгать, закрыть глаза, медленно считая до пяти. Повторять 4–5 раз.

2. Крепко зажмурить глаза и считать до 3. Открыть глаза и посмотреть вдаль, считать до пяти.

3. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1–4, потом перенести взор вдаль на счет 1–6.

Каждое упражнение повторять по 4–5 раз.

Что еще важно? Важно правильно организовать пространство в комнате, где занимается ребенок. И тут есть тоже ряд рекомендаций.

Главное — это рабочее место! Оно должно быть правильно освещено, свет должен падать на клавиатуру сверху (люминесцентные лампочки использовать нежелательно). Рабочий стол лучше расположить рядом с окном — естественное освещение важно для здоровья.

Оборудование не должно быть доступно домашним животным. Важен вес и размер экрана/планшета. Оптимально — вес не больше 1,5 кг и размер не больше 20 см в длину.

Технические средства, мониторы нужно расположить так, чтобы они были на расстоянии вытянутой руки. И на столе должно оставаться достаточно места не только для компьютера с клавиатурой, но и для письменной работы.

Проветривайте помещение, где занимается ребенок.

Создайте комфортную среду для занятий. Как минимум — выключите работающий телевизор.

Если ребенок сидит за компьютером, следите, чтобы спина у него была ровной. Устраивайте физкультминутки. Старайтесь снижать зрительную нагрузку при работе за компьютером. Перерывы необходимы каждые 15–20 минут.

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