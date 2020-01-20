«Как он утаивал, зачем врал?»: жена Максима Дунаевского узнала о грядущем разводе через СМИ

Седьмая супруга композитора Максима Дунаевского дирижер-хоровик Марина Рождественская призналась, что узнала о разводе благодаря появившимся в СМИ сообщениям.

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Дунаевский и Рождественская прожили вместе 20 лет. При этом выяснилось, что у композитора долгое время были отношения с другой женщиной. 75-летний музыкант даже заявил о решении сыграть с ней восьмую в его жизни свадьбу.



- Я сама узнала, что мы не вместе, 17 января. Это удар, хотя мы созванивались, списывались, несколько раз на дню, не понимаю, как он утаивал, зачем врал? - поделилась переживаниями Рождественская.

По инф. argumenti.ru

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