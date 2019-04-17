Как нас дурят: проверка газовой плиты никак не может длиться пять минут!

Волгоградское УФАС России просит граждан сообщить о фактах «ускоренной» проверки газовых приборов представителями АО «Волгоградгоргаз» и ООО «Газпром газораспределение Волгоград». Напомним, что газовое оборудование стало источником изрядных тревог (в связи с трагедиями в Магнитогорске и других городах) - а еще средством наживы мошенников...

Как пояснили в УФАС, граждане пожаловались на высокие цены на техобслуживание плит и водонагревателей, короткий гарантийный срок и выразили сомнение в том, что за 5-7 минут получили качественную услугу.

Антимонопольщики обратили внимание, что по прейскуранту проверка двухгорелочной газовой плиты идет 44 минуты, четырехгорелочная — 59 минут, полуавтоматического водонагревателя — 65 минут, автоматического водонагревателя — полтора часа.

Также в УФАС выяснили, что цены АО «Волгоградгоргаз» и ООО «Газпром газораспределение Волгоград» превышают среднерыночные.

Сотрудники управления предлагают гражданам представить документальное подтверждение таких фактов (например, копии акта выполненных работ по ТО ВКГО, подписанного с замечаниями по вопросу времени, объема и качества выполненных работ; претензий, жалоб, ответов на них и т. д.).

По инф. rosbalt.ru

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