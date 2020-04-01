Как кризис переживать будем? Сбережения-то далеко не у всех есть...

Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, максимум на полгода хватит сбережений в случае внезапной потери ежемесячных доходов.

Таковы результаты исследования, выполненного по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».

В опросе, проведенном с 26 февраля по 3 марта научно-техническим центром «Перспектива», представлены данные о финансовых возможностях россиян до резкого ухудшения ситуации в экономике, сообщает РБК.

В частности, больше 60% респондентов указали, что им не хватает денег до следующей зарплаты или стипендии, причем 34,6% из них недостает значительной суммы.

Как констатирует главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах, Россия — страна достаточно бедная, и у большей части населения нет финансовой возможности откладывать деньги. В связи с этим, полагает эксперт, необходимо как можно быстрее разворачивать программы поддержки населения для тех, кто в первую очередь пострадает от кризиса. «Это действительно проблема — то, что у нас способность прожить за счет сбережений особенно в бедном и низшем среднем классе не очень большая», — пояснил экономист.

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Напомним, что российская экономика в феврале-марте 2020 года оказалась под мощным воздействием сразу двух негативных факторов — стремительного распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ее пагубного влияния на глобальную экономику, а также обвала цен на нефть. На этом фоне рубль существенно обесценился к доллару и евро. Волны девальвации прошли 7—9 марта и 18 марта.

Реагируя на ситуацию, правительство и Банк России подготовили план первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития экономики. Как пояснял премьер-министр Михаил Мишустин, «это своего рода антикризисный план — комплекс оперативных мероприятий, которые необходимы для обеспечения стабильного социально-экономического развития». «Мы сконцентрируемся на поддержке отраслей, которые оказались в сложной ситуации, но прежде всего на поддержке людей и обеспечении их товарами первой необходимости», — подчеркивал глава кабинета министров.

Кроме того, Центробанк утвердил меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии COVID-19. Власти также готовят дополнительные пакеты мер по поддержке населения, экономики в целом и отдельных ее секторов.

Накануне председатель правительства РФ Михаил Мишустин заверил, что российские власти окажут адресную поддержку наиболее пострадавшим в результате складывающейся ситуации отраслям, в том числе автомобильной отрасли, авиакомпаниям, индустрии развлечений, общепита и туризма.

В минувшую пятницу Банк России принял решение реализовать комплекс дополнительных мер, направленных на поддержку «наиболее уязвимых отраслей экономики и граждан-заемщиков», столкнувшихся с сокращением доходов в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, а также ряд временных регулятивных послаблений для финансовых организаций с целью сохранения их потенциала по кредитованию экономики.

По инф. rosbalt.ru

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