Как кризис переживать будем? Сбережения-то далеко не у всех есть...

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе...
Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, максимум на полгода хватит сбережений в случае внезапной потери ежемесячных доходов.
Таковы результаты исследования, выполненного по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
В опросе, проведенном с 26 февраля по 3 марта научно-техническим центром «Перспектива», представлены данные о финансовых возможностях россиян до резкого ухудшения ситуации в экономике, сообщает РБК.
В частности, больше 60% респондентов указали, что им не хватает денег до следующей зарплаты или стипендии, причем 34,6% из них недостает значительной суммы.
Как констатирует главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах, Россия — страна достаточно бедная, и у большей части населения нет финансовой возможности откладывать деньги. В связи с этим, полагает эксперт, необходимо как можно быстрее разворачивать программы поддержки населения для тех, кто в первую очередь пострадает от кризиса. «Это действительно проблема — то, что у нас способность прожить за счет сбережений особенно в бедном и низшем среднем классе не очень большая», — пояснил экономист.
Публикации о разрыве между богатством и бедностью в России - по ссылке.
Напомним, что российская экономика в феврале-марте 2020 года оказалась под мощным воздействием сразу двух негативных факторов — стремительного распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ее пагубного влияния на глобальную экономику, а также обвала цен на нефть. На этом фоне рубль существенно обесценился к доллару и евро. Волны девальвации прошли 7—9 марта и 18 марта.
Реагируя на ситуацию, правительство и Банк России подготовили план первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития экономики. Как пояснял премьер-министр Михаил Мишустин, «это своего рода антикризисный план — комплекс оперативных мероприятий, которые необходимы для обеспечения стабильного социально-экономического развития». «Мы сконцентрируемся на поддержке отраслей, которые оказались в сложной ситуации, но прежде всего на поддержке людей и обеспечении их товарами первой необходимости», — подчеркивал глава кабинета министров.
Кроме того, Центробанк утвердил меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии COVID-19. Власти также готовят дополнительные пакеты мер по поддержке населения, экономики в целом и отдельных ее секторов.
Накануне председатель правительства РФ Михаил Мишустин заверил, что российские власти окажут адресную поддержку наиболее пострадавшим в результате складывающейся ситуации отраслям, в том числе автомобильной отрасли, авиакомпаниям, индустрии развлечений, общепита и туризма.
В минувшую пятницу Банк России принял решение реализовать комплекс дополнительных мер, направленных на поддержку «наиболее уязвимых отраслей экономики и граждан-заемщиков», столкнувшихся с сокращением доходов в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, а также ряд временных регулятивных послаблений для финансовых организаций с целью сохранения их потенциала по кредитованию экономики.
Телеведущая Ксения Собчак рассказала о своей болезни в декабре 2019 года. По её мнению, которым она поделилась во время эфира с Константином Богомоловым в Инстаграм, у неё была именно коронавирусная инфекция.
Наступил апрель. Во втором весеннем месяце россиян ждет повышение социальных и государственных пенсий и ряд изменений в законодательстве. Например, Пенсионный фонд начнет начислять материнский капитал автоматически, под надзор попадут электронные кошельки, а все автобусы оснастят тахографами. Обо всем подробно рассказываем ниже.
Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл официально лишились титулов королевских высочеств (HRH). Ранее оба отказались от исполнения королевских обязанностей, и больше не будут получать государственные средства, которые выплачиваются британской королевской семье.
С 1 апреля по 30 июня собственники жилья в Москве освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте. Аналогичные меры ввел губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Как выяснилось, Стивен Кинг и американская писательница российского происхождения Айн Рэнд с книгой «Атлант расправил плечи» заняли первое место в списке самых популярных писателей и книг для самоизоляции. Как отметили в пресс-службе сервиса, Айн Рэнд могла попасть в него благодаря своему объему, для освоения которого наконец-то появилось время.
Совсем недавно Лолита встретила нового возлюбленного. Состоятельный бизнесмен сумел осчастливить певицу, в чём она сама не раз признавалась. Однако же показаться на публике вместе с избранником артистка не хочет, да и скрепить союз узами брака совсем не торопится.
На Кубани построят новую 119-километровую трассу по направлению к Крымскому мосту от Краснодара до Керчи. Дорога будет четырехполосной, скоростной и пройдет в обход населенных пунктов, позволив обеспечить быстрое сообщение между городами Кубани и Крымом.
Российские ритейлеры стали выделять отдельное время посещения магазинов для пожилых людей на период пандемии коронавируса. Так компании пытаются ограничить контакты и возможность заражения самой уязвимой перед COVID-19 группы населения.
Любовь Муслима Магомаева и Тамары Синявской стала ярким примером идеального союза, которым восхищались многие современники артистов. Долгие 35 лет они оставались верны друг другу в обычной жизни и на сцене, и лишь смерть певца положила конец этой красивой истории.
За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве. На втором месте - 48 человек - Санкт-Петербург, на третьем - по 9 человек - Дагестан и Свердловская область.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.