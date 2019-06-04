ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Как это делается: старика угостили кофе, опоили, вовлекли в аферу и обобрали
По инф. rosbalt.ru   
04 Июня 2019 г.
Изменить размер шрифта

У 74-летнего жителя Подмосковья в столице похитили миллион рублей и оставили с поддельными купюрами. Одного из аферистов, обманувших пенсионера, полицейским удалось поймать.

У 74-летнего жителя Подмосковья в столице похитили миллион рублей и оставили с поддельными купюрами.

По ее словам, незнакомцы попросили пожилого мужчину помочь обналичить деньги. В итоге, мужчина снял со своего счета 1 млн рублей. Впоследствии данную сумму ему должны были перевести из-за границы. В итоге, пенсионеру заявили, что перевод не провели, и вернули деньги. Позднее мужчина обнаружил, что ему передали поддельные купюры.

Полицейские также выяснили, что незадолго до произошедшего подозреваемые на АЗС угостили пожилого мужчину чашкой кофе, подсыпав в него неустановленное вещество, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

  • Еще об уловках мошенников и опасностях для пожилых людей - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 