Как это делается: старика угостили кофе, опоили, вовлекли в аферу и обобрали

У 74-летнего жителя Подмосковья в столице похитили миллион рублей и оставили с поддельными купюрами. Одного из аферистов, обманувших пенсионера, полицейским удалось поймать.

По ее словам, незнакомцы попросили пожилого мужчину помочь обналичить деньги. В итоге, мужчина снял со своего счета 1 млн рублей. Впоследствии данную сумму ему должны были перевести из-за границы. В итоге, пенсионеру заявили, что перевод не провели, и вернули деньги. Позднее мужчина обнаружил, что ему передали поддельные купюры.

Полицейские также выяснили, что незадолго до произошедшего подозреваемые на АЗС угостили пожилого мужчину чашкой кофе, подсыпав в него неустановленное вещество, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Еще об уловках мошенников и опасностях для пожилых людей - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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