Как будем по-новому платить за коммунальные услуги

Управляющие компании с этого года будут платить штрафы за неправильно рассчитанную плату за коммунальные услуги - до 50 процентов от излишне начисленной суммы. Пишет "Российская газета".

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два постановления, призванные улучшить работу жилищно-коммунального сектора. "Во-первых, с 1 января текущего года расходы на оплату коммунальных ресурсов, которые потребляются при содержании общего имущества в многоквартирном доме, будут включены в плату за содержание жилого помещения", - сообщил он на совещании со своими заместителями. Теперь общедомовые расходы переводятся из коммунальных услуг в сугубо жилищные, размер платы за которые определяется самими собственниками жилья. Это значит, что жители многоквартирных домов на общих собраниях смогут самостоятельно устанавливать размер платы за них, а она не может превышать нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды. "Надеюсь, это повысит прозрачность формирования оплаты и сделает ее более предсказуемой для людей", - подчеркнул председатель правительства.

С выходом соответствующего постановления у управляющих компаний и ТСЖ, считает вице-премьер Дмитрий Козак, появляется стимул контролировать потребление ресурсов на общедомовые нужды и не распределять эти расходы на всех жильцов. "Одновременно управляющим компаниям и товариществам собственников жилья этим же постановлением упрощается процедура фиксации таких фактов проживания в квартире незарегистрированных или большого количества жителей", - добавил он.

Неправильное начисление коммунальных услуг для управляющих компаний теперь чревато штрафом. В размере до 50 процентов от соответствующей суммы. "До настоящего времени такой ответственности не было, и многие компании злоупотребляли этим, начисляли избыточное, в расчете на то, что кто-то обратится, кто-то не обратится. Пользовались, по существу, этими деньгами длительное время", - заметил Козак.

Кроме того, зампред правительства сообщил, что для гарантии прав инвалидов и семей, имеющих инвалидов, вводятся повышающие коэффициенты для целей предоставления компенсаций за оплату жилья и коммунальных услуг. "Понятно, что у инвалидов, тех, которые больше находятся в жилом помещении, расход ресурсов - прежде всего воды и электричества - больше, - сказал он. - К этим нормативам устанавливаются коэффициенты - они устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Федерации - в коридоре от 1,1 до 1,8".

Вторым постановлением утверждены правила общественного жилищного контроля. "Цель - также повысить прозрачность и эффективность работы государственных структур, потому что жилищная сфера всех волнует, а нарушений и злоупотреблений там действительно хватает", - коротко пояснил Дмитрий Медведев.

Правительство установило дополнительные гарантии допуска общественных организаций к контрольной деятельности вместе с жилищными инспекциями: определен порядок фиксации намерений общественной организации участвовать в этом контроле, прежде всего, объявление о намерении осуществить проверку либо общественные слушания по проектам, актам, действиям коммунальных организаций. По словам Козака, информация о соответствующих общественных организациях будет размещаться в Интернет, а с 1 июля 2017 года - в государственной информационной системе ЖКХ.

У управляющих компаний и ТСЖ появится стимул контролировать расход ресурсов на общедомовые нужды

Право на участие в жилищном контроле отдельных граждан также определено подписанным постановлением. "Общественные организации по установленной постановлением процедуре обязаны рассмотреть такое обращение в течение пяти дней и принять соответствующее решение о привлечении рядовых граждан для участия в таком контроле", - разъяснил вице-премьер.

- Это важные решения. Контролируйте, как они будут исполняться. Если что-то потребуется туда дополнить, мы это оперативно сделаем, - заключил Дмитрий Медведев.

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