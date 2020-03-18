Как артисты защищаются от коронавируса

Хотим мы этого или нет, но коронавирус вносит новые микротренды в жизнь общества. Предприимчивые бизнесмены уже выпускают коллекции масок с дизайнерскими принтами, а страховые агенты предлагают застраховать себя от этого вируса. Особые условия предлагают знаменитостям. Ведь из-за частых перелётов и активной светской жизни они попадают в зону риска.

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Опасная гастроль

Несмотря на то что ситуация с коронавирусом пока ещё не была официально обозначена в нашей стране как эпидемия, вполне просматривается карантин в масштабах городов. Значит, культурно-массовые мероприятия будут временно приостановлены или перенесены. Крупные концертные площадки Москвы уже начали получать соответствующие рекомендации. Пока – лишь до первых чисел апреля. Особые предписания получили караоке, бары и рестораны – их сотрудников обязали носить медицинские маски и выполнять ряд достаточно жёстких санитарных норм. Концертные выступления звёзд на их территории пока не запретили. Но это вопрос времени.

Концерт популярного нидерландского диджея Eelke в Екатеринбурге отложили до ноября 2020 года. В сложной ситуации оказались организаторы большого сольного концерта в Кремле Тото Кутуньо. «Отмена концерта пока не планируется, – заверил нас организатор этого шоу Артём Горный. – Концерт будет только 9 апреля, и мы не исключаем вероятности того, что к этому времени карантин и все его «прелести» закончатся. Ближе к этим датам будем принимать решение. Сам Кутуньо чувствует себя прекрасно».

Российские артисты также сокращают свою деятельность за границей. Группа «Би 2» перенесла выступления в Праге и Дюссельдорфе. Егор Бероев отказался выступать со своим спектаклем в Лондоне. Пианист Денис Мацуев перенёс выступления в итальянских городах Болонья и Рим. Сократила количество концертов за границей и певица Валерия. По словам её мужа Иосифа Пригожина, сейчас в шоу-бизнесе непростые времена, и он сделал ставку на гастроли в России. Пока с концертами в нашей стране у певицы сложностей нет. В отличие от её коллег.

Кассовые концерты многих российских артистов находятся под угрозой срыва. «Зрители вяло покупают билеты либо начинают их массово сдавать», – признались «АН» в одном из ведущих концертных агентств. Ещё один «нежданчик» прилетел к артистам, которые не отказались от поездок в Италию, Германию, Францию, Испанию, Корею, Китай и другие страны. По возвращении артистов обяжут наравне с другими уйти на две недели на карантин. Это значит – не покидать жилище, не посещать работу, учёбу, не приглашать гостей. За нарушение режима самоизоляции грозит уголовная ответственность.

…И пляски «на костях»

Пока врачи пытаются победить новый грипп, предприимчивые бизнесмены его монетизировали. Развлекающие квесты, амулеты и даже дизайнерские маски с шипами, пайетками, нецензурными фразами мгновенно стали «продаваться» через блогеров в Интернете. А группа «Фабрика» на одном из выступлений не стала снимать расшитые пайетками маски. Появление Яны Рудковской в маске с цветами на показе Шанель во Франции тоже наделало немало шума. Правда, не все такую «мульку» восприняли положительно. Были и те, кто посчитал это за хайп и глумление над заболевшими людьми: как защита декоративные маски явно не работают. По крайней мере врачи в этом убеждены.

Ещё один модный тренд касается внешности мужчин. На днях учёные заявили, что обладатели бороды имеют много шансов заболеть в отличие от бритых. Все бегут стричь бороды. И ничего – отрастут новые.

Тем же, кому этих мер покажется мало, страховые агенты готовы продать специальную услугу. В частности – страховку жизни от летальных последствий коронавируса. До конца марта для публичных людей действует скидка.

Болезни – бой!

Навязанные «аццким» вирусом реалии заложили в шоу-индустрии новые правила. В том числе на этикет. Обязательных в этой сфере «целовашек-обнимашек», которыми знаменитости приветствуют друг друга, теперь избегают. Особую обработку сознательные артисты проводят в студиях. «Профилактика и гигиена – в моём офисе мы уделяем этому серьёзное внимание, – открыла тайну Анита Цой. – Я вооружила весь свой коллектив запасом санитайзеров, масок, витамина С и термометров. В аэропортах, на вокзалах только в масках. Стараемся приезжать максимально близко ко времени вылета, чтобы меньше времени проводить в многолюдных местах».

Серьёзно к защите от этого вируса подошла и Елена Темникова. «Мы закупили респираторы – завезли в офис, раздали сотрудникам, – признаётся певица. – Это нормальная профилактика от любых зимних гуляющих вирусов. Также закупили средства для дезинфекции рук (жидкости, содержащие 70%-ный спирт), установили дозаторы в коридорах офиса, раздали каждому сотруднику. Домой купили ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор».

Всерьёз озадачена ситуацией с вирусом и Мария Кожевникова. «Если честно, я в замешательстве, – поделилась своими опасениями актриса. – Отменила экскурсию детей в Будапешт. Боюсь аэропортов. Столько разной информации, что не знаешь, где правда».

А вот Диана Арбенина ситуацией с вирусом не насторожена. «Мне кажется, вся эта история какая-то утка, – призналась «Аргументам недели» музыкант. – Я не верю в то, что – это чума XXI века. А по поводу повсеместных масок – ребята, на мой взгляд, они ещё никого и ни от чего не спасли. Мне очень неприятно, что начинают закрываться страны. Я собиралась с детьми на весенние каникулы в Европу. Но теперь никуда не поедем. Надеюсь, паника с «неизвестным заболеванием, от которого никак невозможно найти никакую вакцину», сведётся к нулю».

P.S. Сложившаяся ситуация оставит на плаву только сильнейших игроков и заставит их мобилизовать свой потенциал, активно используя виртуальное пространство. Некоторые российские артисты уже пробуют внедрять и продавать свои билеты на концерты, которые они проводят в онлайн-трансляциях. Так что, коллеги, улыбаемся и пашем! И будьте здоровы!

По инф. argumenti.ru

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