Качество услуг ЖКХ - вновь главная проблема россиян

Холодные батареи, ржавая вода из крана и мигающий свет - основные проблемы ЖКХ, на которые жалуются россияне. По итогам ушедшего года проблемы с плохим качеством услуг вышли у жильцов на первый план, обогнав даже непрозрачность при начислении платежей. Пишет "Российская газета".
Качество услуг ЖКХ и оценка работы управляющих компаний и ТСЖ
Услуги ЖКХ ненадлежащего качества
Предоставление услуг жкх ненадлежащего качества
Рейтинг того, что больше всего волновало потребителей в 2016 году, составили эксперты НП "ЖКХ Контроль" на основе жалоб и обращений в региональные центры организации.
На неудовлетворительное или откровенно плохое качество услуг жаловался почти каждый четвертый жилец (22 процента обратившихся за помощью). Как рассказали авторы рейтинга, "пик" данных обращений пришелся на первый и четвертый квартал и был в основном связан с вопросами по отоплению. Этому в немалой степени способствовала ранняя и небывало холодная зима: где-то не успели вовремя включить батареи, где-то, наоборот, натопили квартиры до состояния парилок. Претензии вызывала и слишком низкая температура горячей воды в кранах.
Эти проблемы, впрочем, как и мигающий свет с ржавой водой, решались довольно быстро.
В 2016 году было отозвано 203 лицензии у управляющих компаний, в том числе и по решению суда
Надо было лишь достучаться до управляющей компании. Что касается крупных аварий, то их больше не стало. Серьезных нарушений, связанных с подготовкой и прохождением осенне-зимнего отопительного периода в регионах, эксперты не обнаружили.
Впервые за три года существования рейтинга вопросы начисления платы за жилищно-коммунальные услуги перестали быть самыми часто задаваемыми, и ушли на второе место. Речь идет о непрозрачности при составлении квитанций, непонятных перерасчетах и дополнительных сборах. Если по итогам 2015 года это волновало почти 24 процента, то сейчас только 17 процентов. "Мы связываем этот факт с введением в России среднесрочного планирования при формировании тарифов, - рассказала исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. - А также с тем, что в прошлом году ограничения, установленные для роста коммунальных платежей правительством, были ниже уровня инфляции".
Стоит отметить, что существенную часть составляли жалобы на слишком высокие цифры в графе "обслуживание общедомового имущества". Но в связи с тем, что с января этот тариф зафиксировали в зависимости от различных типов домов и включили в состав платы за "содержание и текущий ремонт дома", эксперты прогнозируют, что россияне начнут платить меньше и по итогам года значимость этой проблемы снизится.
На третьем месте в рейтинге проблем ЖКХ - работа управдомов, в том числе выборы и перевыборы управляющих компаний, проведение общих собраний и так далее. Но если год назад эта тема волновала 18 процентов россиян, то сейчас только 13. После введения лицензирования управляющих компаний прошло достаточно времени, чтобы ситуация стабилизировалась: недобросовестные компании с рынка ушли (в 2016 году было отозвано еще 203 лицензии, в том числе и по решению суда), самые честные остались.
При этом количество обращений по поводу состояния многоквартирного дома выросло - четвертое место в рейтинге (почти 12 процентов обратившихся). Это может быть связано не только с работой управляющих организаций, но и с другими факторами, например, капитальным ремонтом.
Вопросы о капремонте, кстати, заняли пятую строчку. Тема потеряла свою остроту, и на эти проблемы жаловались лишь 10,5 процента россиян. А скоро их будет еще меньше, так как жители смогут более внимательно следить за капремонтом - минстрой рекомендовал региональным операторам в режиме реального времени вести фото- и видеосъемку работ в доме, которую сможет посмотреть любой жилец. Это касается как видимых работ - таких, как ремонт фасада, так и скрытых, выполнение которых вызывает у собственников больше всего вопросов. Жители, например, смогут узнать, заменили ли строители стропила на чердаке.
Далее в рейтинге волнующих вопросов ЖКХ идут плохое благоустройство дворов, проблемы с установкой счетчиков, аварийное и ветхое жилье.
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