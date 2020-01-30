Качество не очень: эксперты оценили школьную форму внуков

Роскачество проверило школьную форму 21 торговой марки, и безопасными для здоровья ребенка оказались только 6 образцов. Остальные, как правило, не соответствовали ряду показателей. Проверялась школьные пиджаки для мальчиков ценой от 1,3 тыс. до 8,8 тыс. рублей производства Китая, Турции и Вьетнама.

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Выяснилось, что девять брендов не указали в маркировке формы ее точный состав. Еще восемь товаров не отвечают требованиям воздухопроницаемости, а это веет к избыточной потливости и повышению температуры тела. Еще восемь производителей нарушили техрегламент по гигроскопичности. Ряд производителей уличены в несоответствии ткани по составу для школьной формы, недостоверности этикеток, потенциальной опасности формы для склонных к аллергическим реакциям детей. Также среди формы был обнаружен контрафакт.

Роскачество отмечает, что если родители купили ребенку одежду, которая не соответствует требованиям техрегламента, у покупателя есть право на возврат денег, если подозрения подтвердятся и продукция окажется некачественной.

По инф. rosbalt.ru

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