Кабмин уточнил ценообразование коммунальных платежей

Со следующего года расчетная предпринимательская прибыль для ряда организаций в сфере ЖКХ будет отменена. По оценке экспертов, это еще один шаг к полноценному переходу коммунальных объектов в форму государственно-частного партнерства, пишет "Российская газета".

Постановление правительства на эту тему, подготовленное Федеральной антимонопольной службой (ФАС), было опубликовано на сайте кабмина.

Из него следует, что с 2018 года расчетная предпринимательская прибыль (фиксируется в формуле тарифа) не будет устанавливаться для организаций в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами. В пояснительной записке уточняется, что речь идет о государственных и муниципальных унитарных предприятиях, а также об организациях, находящихся в аренде меньше трех лет. Как уточнила пресс-служба кабмина, это решение направлено на развитие института концессии в жилищно-коммунальном хозяйстве.

"Такое нововведение не повлияет на коммунальные тарифы для населения", - говорит эксперт Высшей школы государственного управления РАНХиГС Игорь Кокин.

По словам собеседника "Российской газеты", сейчас на основе концессионных договоров работает достаточно большое количество предприятий в сфере ЖКХ. Ценовые параметры коммунальных тарифов по таким соглашениям устанавливаются на несколько лет вперед, поэтому роста или снижения стоимости услуг ЖКХ ожидать не приходится, добавляет Кокин. Фактически постановление правительства экономическим путем подталкивает передачу коммунальных объектов на концессионную основу, уточняет он.

Накануне глава минстроя Михаил Мень заявил, что число концессионных соглашений в сфере ЖКХ стабильно растет. "На сегодняшний день заключено 1638 концессионных соглашений. Сумма обязательств инвесторов по ним составляет 211 миллиардов рублей", - сказал Мень. Ранее он сообщал, что по итогам 2016 года было заключено 580 концессионных соглашений - в два раза больше, чем год назад. "На объектах, переданных в концессию, снижение аварийности в тепле составило 47 процентов, потерь - 18 процентов. В водоснабжении и водоотведении - 21 процент и 14 процентов соответственно", - отмечал глава минстроя.

1638 концессий на сегодняшний день заключено в сфере ЖКХ

В начале мая Росстат сообщал, что в январе - апреле 2017 года тарифы ЖКХ в России выросли в среднем на 0,6 процента. В целом за год стоимость коммунальных услуг увеличилась на 5,4 процента. По данным Росстата, наиболее серьезно выросли тарифы на водоотведение и оплату жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов (8 и 7,6 процента соответственно). Меньше всего подорожал газ - на 2,5 процента, следует из материалов Росстата.

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