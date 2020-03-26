Кабинет министров тоже уходит на «удалёнку»

Правительство РФ поручило федеральным органам власти перевести максимальное число сотрудников на удаленный режим работы с 27 марта в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«В целях принятия мер по противодействию коронавирусной инфекции и обеспечения безопасности отдельных категорий сотрудников осуществить с 27 марта 2020 года перевод максимально возможного количества сотрудников на дистанционный режим исполнения должностных обязанностей с учётом создания условий для бесперебойного функционирования федерального органа исполнительной власти», — говорится в сообщении.

Также в правительство будет необходимо предоставить информацию о числе переведённых на «удалёнку» сотрудников центрального аппарата и отдельно территориальных органов федерального органа исполнительной власти, а также о количестве беременных женщин, женщин с детьми до 14 лет и работников старше 60 лет.

Срок исполнения соответствующего поручения — 27 марта.

Ранее в Роскачестве заявили, что из-за массового перевода организациями своих сотрудников на удалённый режим работы ожидается рост числа кибератак. В ведомстве рекомендовали соблюдать «цифровую гигиену» на дому.

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По инф. Парламентской газеты

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