К собачьему питомнику в Иркутске подкинули трех медвежат

Неизвестные подкинули троих месячных медвежат к воротам иркутского собачьего питомника К9. Коробку из-под офисной техники обнаружили утром сотрудники питомника.

Как отмечается на странице заведения в Instagram, люди сразу догадались, что в коробке — подкидыш, но не ожидали увидеть медвежат.

— Медвежатам 3–5 недель от роду. Как они оказались в руках людей, неизвестно, — отмечается в сообщении.

В комментариях к размещенному видео подписчики сообщили, что тройня якобы родилась у медвежьей пары, которая содержится в одной из исправительных колоний. Что делать с малышами, там не знали, потому и подкинули в питомник. Мать маленьких топтыгиных жива и здорова. Однако официального подтверждения этой версии нет.

Пушистых малышей приютили и планируют выхаживать.

Животные, как и люди, частенько попадают в беду, но часто такие истории имеют хороший финал. Почитать про это можно в нашей хронике "из мира братьев меньших"!

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