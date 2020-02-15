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К седьмой годовщине падения метеорита в Челябинске выпустили специальную почтовую открытку. На ней изображен след от летящего небесного тела и указана дата исторического события — 15 февраля 2013 года, сообщили в УФПС региона. (Для филателистов весьма ценный экземпляр коллекции, спешите его заполучить! - прим. МГ.)
— Почтовая новинка будет погашена специальным штемпелем «Падение метеорита», — пояснили в пресс-службе УФПС. — Она издана тиражом в 3200 экземпляров. Надеемся, эти открытки пополнят коллекции филателистов и станут эксклюзивным почтовым сувениром, который будет приятно получить адресатам по всему миру.
Падение челябинского метеорита привлекло к Уралу внимание всего мира. Семь лет назад астероид диаметром 17 метров и массой около 10 тысяч тонн вошел в атмосферу Земли. Он пролетел со скоростью 18 километров в секунду и взорвался еще в воздухе. Самый крупный осколок метеорита упал в озеро Чебаркуль. Сейчас этот экспонат выставлен в Государственном историческом музее Южного Урала.
Церемония специального гашения открытки состоится 13 февраля в Челябинской областной универсальной научной библиотеке, отметили в УФПС региона.
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К годовщине падения челябинского метеорита выпустили почтовую открытку
К седьмой годовщине падения метеорита в Челябинске выпустили специальную почтовую открытку. На ней изображен след от летящего небесного тела и указана дата исторического события — 15 февраля 2013 года, сообщили в УФПС региона. (Для филателистов весьма ценный экземпляр коллекции, спешите его заполучить! - прим. МГ.)
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