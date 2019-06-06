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К гибели пенсионерки причастны полицейские?
По инф. rosbalt.ru   
06 Июня 2019 г.
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В Калмыкии троих полицейских подозревают в причастности к гибели пенсионерки.

К гибели пенсионерки причастны полицейские?

По информации МВД, житель Элисты обратился в полицию с заявлением о пропаже 65-летней родственницы. Позднее тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено близ населенного пункта Кегульта Кетченеровского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Следствие располагает информацией о возможной причастности к преступлению троих участковых уполномоченных Элисты. Двое из них были задержаны, а еще одного разыскивают.

Руководство МВД РФ направило в Калмыкию сотрудников главного управления собственной безопасности министерства, отметили в пресс-службе.

По инф. rosbalt.ru

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