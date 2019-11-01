Израильские посольства должны возобновить работу сегодня

Все дипломатические миссии Израиля, объявившие забастовку (мы об этом писали), снова откроются 1 ноября. Об этом сообщили в МИД страны. А тем временем, возникшие препятствия для перемещения людей по миру - приводят не только к нервотрепке туристов, но и настоящим драмам...

В среду 103 посольства, консульства и представительства Израиля за рубежом, в том числе в России, начали забастовку. Причиной такой меры стали разногласия с министерством финансов. Ведомство решило урезать зарплаты дипломатам и ужесточить процедуру возмещения представительских расходов.

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Из-за забастовки дипломатов родственники не могут перевезти из Нью-Йорка в Израиль тела троих евреев, двое из которых пережили Холокост. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Покойные в завещании указали, что хотят быть похороненными в Израиле. Однако из-за забастовки не удается получить формальное разрешение израильского консульства в Нью-Йорке. Родственники рассматривают возможность провести похороны в Нью-Йорке, а затем перезахоронить останки в израильской земле.

По инф. rosbalt.ru

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