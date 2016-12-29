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Изменились условия льготной ипотеки для военнослужащих в Примсоцбанке
|ИА БайкалИнформ
|29 Декабря 2016 г.
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Военная ипотека продолжает оставаться одной из самых востребованных льготных программ ипотечного кредитования. В целях реализации государственной программы по обеспечению военнослужащих РФ жильем на льготных условиях Примсоцбанк существенно увеличил максимальную сумму военного ипотечного кредита до 2 100 000 рублей.
Напомним, что ставка на военную ипотеку в Примсоцбанке составляет 11,5 % годовых, что значительно ниже среднерыночного значения, так как субсидируется государством. Минимальный первоначальный взнос – от 20% стоимости недвижимости, при этом по желанию клиента допускается оплата первоначального взноса только средствами целевого жилищного займа, без привлечения собственных средств.
«Особо стоит отметить, что льготная ипотека для военнослужащих может быть оформлена до окончания контракта, квартира может быть приобретена как в новострое так и на вторичном рынке, а сам объект может располагаться в любом регионе, где есть офисы Примсоцбанка, независимо от места прохождения службы», - отмечают специалисты ипотечного кредитования Примсоцбанка.
Более подробную информацию о программах ипотечного кредитования можно получить в офисах Банка, на сайте (
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