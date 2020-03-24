Избивать ребенка за плохой почерк — что это за мамашка такая?

Следком РФ по Татарстану возбудил уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Азнакаевского района республики. Ее подозревают истязании собственной дочери.

По версии следствия, в 2019–2020 годы она систематически наносила побои семилетней девочке. Поводом для этого становились неровный почерк, неправильно завязанная шапка и тому подобное.

На мать в правоохранительные органы пожаловалась бабушка ребенка.

В настоящее время девочка помещена в социальный приют для детей и подростков. Решается вопрос о лишении подозреваемой родительских прав.

Как в самом деле так можно относиться к ребенку, откуда столько жестокости? Может, конечно, у мамы девочки психологическая травма, а может просто она человек неадекватный, с психическими отклонениями, и ребенку будет куда безопаснее в приюте, чем рядом с такой "мамой"... А самое главное в том, что таких вот случаев не так уж и мало, когда дети становятся словно запуганные зверьки, и виновны в этом их родители.

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