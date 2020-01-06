Из жизни богачей: кто унаследовал банк «Уралсиб»?

Семейные имущественные споры, также их "профилактика" - это всегда поучительно, особенно когда речь идет не о дележе после смерти владельца двухкомнатной квартиры и скромной иномарки в гараже, а о чем-то посущественней... Как решают свои наследственные дела небедные люди? Можно догадаться, что тут есть масса юридических нюансов - и вот иллюстрация этих хитросплетений...

Наследницей Владимира Когана, получившей основной пакет акций банка «Уралсиб», стала его жена Людмила. Официально с 23 декабря 2019 года она владеет 81,9% акций. Произошло вступление в наследство согласно российскому законодательству спустя полгода после смерти Когана. Людмила Коган руководит также крупной строительной компанией «БФА-Девелопмент». Это крупный петербургский застройщик.

Бывший владелец банка Николай Цветков распоряжается 11,348% акций. Оставшиеся разделены между другими акционерами.

Сейчас в «Уралсибе» управление проходит по корпоративной системе. За его работой следит наблюдательный совет. Возглавлял его непосредственно Владимир Коган, как владелец основного пакета акций. Входит в совет и сын банкира Евгений Коган. Он возглавлял совет во время болезни отца.

Причины смерти Владимира Когана

Владимир Коган умер в июне 2019 года в возрасте 56 лет. Это известный российский банкир. Коган занимал 140-е место в списке богатых людей мира по версии журнала Forbes с состоянием $750 млн. Владимир Коган был владельцем 82% акций «Уралсиба».

О смерти бизнесмена сообщила представительница его семьи Ирина Волина. Официальное подтверждение об этом также было размещено на официальном сайте банка «Уралсиб«.

Причиной смерти банкира стала продолжительная болезнь. В июле 2018 года он перенес инсульт. Последние недели жизни он находился в тяжелом состоянии.

После появления сообщения об инсульте у Когана представители «Уралсиба» сообщили, что это не помешает стабильной работе банка. Как оказалось, стадия его активного личного управления была завершена еще в 2016 году.

Владимир Коган являлся одной из наиболее влиятельных фигур банковского сектора России. Из советского госбанка Промстройбанка СССР он создал успешную финансовую структуру, которая впоследствии была очень выгодно продана.

Основные факты биографии Владимира Когана

Родом Владимир Коган из Ленинграда. Появился на свет он 27 апреля 1963 года. Тут же и получил образование в инженерно-строительном институте. Достаточно рано он занялся предпринимательской деятельностью, и стал владельцем одного из первых кооперативных магазинов в «северной столице».

В 1994 году произошло знакомство Когана с Владимиром Путиным. В это время он занимал пост первого заместителя председателя правительства мэрии Санкт-Петербурга. Вскоре Коган становиться совладельцем петербургского Промстройбанка и занялся его развитием.

Продан он был банкиром в 2006 году нынешнему ВТБ. К этому времени стоимость его оценивалась в 133, 6 млрд руб. Он находился на 10-м месте среди российских банков. Сделка по тем временам была самой крупной. За банк выручили более чем 570 млн долларов США.

Владимир Коган также являлся совладельцем корпорации «Илим Палп». Некоторое время в ней работал Дмитрий Медведев. Возглавлял Коган и Госстрой и был совладельцем «Нефтегазиндустрия».

В 2012 году Когана назначили на пост зам. министра регионального развития, но проработал он им всего полгода. Владельцем «Уралсиба» Коган стал в 2015 году. Произошло это после принятия санкций Центробанком по отношению к финансовой организации. Куплен он был за символическую цену. Центробанк же для поднятия банка выделил кредит в 81 млрд руб.

По инф. 1rre.ru

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