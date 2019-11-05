«Из-за пыли все коровы чёрные»: жители Абакана выступили против новых угольных разрезов

Около 300 жителей Абакана в понедельник собрались на митинг против строительства новых угольных разрезов. (Люди переживают, что после этого жизнь в регионе станет совсем невыносима. И их можно понять... прим. МГ.)

Митингующие выразили недовольство перспективой появления в Бейском районе Майрыхского разреза компании «Коулстар», которую связывают с экс-министром природных ресурсов Хакасии Борисом Варшавским и бывшим президентом «Роснефти» Эдуардом Худайнатовым.

Кроме того, участники акции потребовали остановить добычу угля открытым способом на Аршановском разрезе в Койбальской степи, так как угольная пыль покрывает соседние деревни, передает «Тайга.инфо».

«Через несколько лет, возможно, этой деревни не будет. Население Шалгинова, Чапыткова, Куйбышева — везде коренное население. Получается, они хотят нас уничтожить», — говорят митингующие.

Фермеры жалуются на то, что из-за пыли все коровы «ходят черные», и предлагают в знак протеста перекрывать дорогу самосвалам, едущим с разрезов.

Отмечается также, что представителей СМИ на разрезы приглашают только тогда, когда там создается видимость соблюдения экологических требований.

Экология – тема, которая очень тревожит общество, причем проблемы есть практически в каждом регионе.Люди переживают, чтобы власти и бизнес не размещали рядом с населенными пунктами опасные производства и полигоны, не вырубали рощи и не создавали на их месте торговые и развлекательные центры. Вот и жители Хакасии встревожены перспективой появления новых угольных карьеров. Услышат ли их? Время покажет... Например, жители Киселевска Кемеровской области также немало взволнованы работой угледобывающих компаний. Они даже решили обратиться в международный уголовный суд в Гааге с жалобой на геноцид населения угледобывающими компаниями. Правда, непонятно, даст ли это какой-то результат... сомнительно, конечно, но всякое бывает, как говорится.



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По инф. rosbalt.ru

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