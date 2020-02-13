Из усадьбы предводителя дворянства в Муромцево задумано сделать Центр русской эмиграции

Концепцию развития усадьбы озвучила гендиректор Владимиро-Суздальского музея Светлана Мельникова.

Архитектурно-парковый комплекс последнего предводителя владимирского дворянства Владимира Храповицкого в Муромцеве был создан в 1884-1910 годах, в него входило около 70 построек, которые после национализации использовались под различные нужды. В 2016 году ансамбль вошел в состав Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Сейчас большинство его помещений нуждаются в реставрации, здание главного замка находится в руинах.

Как рассказала Мельникова в разговоре с ТАСС, Муромцево – одна из последних дворянских усадеб, которые были построены в России до революции с таким размахом и оснащением.

«Ее последние владельцы умерли в эмиграции. Сегодня эта усадьба имеет шансы стать тем центром, куда смогут приезжать представители Русского мира, общаться друг с другом, где мы можем проводить литературные встречи, концерты, конференции, презентации интересных проектов, книг, показывать, как мы храним память о Русском зарубежье не только в Москве, но и в провинции», – сказала она. По её словам, сегодня еще есть возможность получить в дар или сохранить иным способом наследие русской эмиграции.

В планах музейщиков – восстановление гостевого дома, построенного при Владимире Храповицком и позже разрушившегося. Концепция развития Муромцева предполагает создание целого комплекса экспозиций, одной из которых станет посвященный землякам-эмигрантам зал с лиричным названием «Пыль чужих дорог».

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По инф. portal-kultura.ru

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