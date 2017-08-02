Минстрой России подготовил законопроект, благодаря которому из системы платежей за услуги ЖКХ исчезнут посредники, пишет "Российская газета".

Уже осенью он должен рассматриваться в Госдуме. Поводом стал рост долгов за коммунальные услуги. В целом по стране задолженность перед поставщиками коммунальных ресурсов превысила 1,3 триллиона рублей. На долю граждан приходится около половины этой суммы.

Прямые платежи решат проблему долгов

Лишнее звено

Долг регионов ЦФО превышает 50 миллиардов рублей. Так, в Орловской области задолженность бюджетных учреждений, коммерческих организаций и физлиц составляет около миллиарда.

Как сообщили в управлении ФССП по региону, большинство граждан не могут внести сразу всю сумму. Поэтому долги взыскивают по частям. Определенные суммы удерживают из зарплаты. К тем, кто платить может, но не хочет, применяют более строгие меры принудительного взыскания, такие как арест банковских счетов и имущества, ограничивают право выезда за рубеж.

- Исполнительные производства о взыскании задолженности в пользу ТЭК относятся к числу социально значимых, - пояснила помощник руководителя УФССП по Орловской области Марина Курбатова. - За пять месяцев текущего года было окончено и прекращено свыше 8,9 тысячи таких исполнительных производств. Фактически взыскано более 65 миллионов рублей, что на 18 процентов больше уровня прошлого года.

Минстрой отмечает, что за год количество должников среди физических лиц выросло с 4 до 6 процентов. Это говорит о падении либо платежной дисциплины, либо доходов населения. Впрочем, по статистике, лишь 35 процентов граждан не платят из-за проблем с финансами. Остальные забывают вовремя внести деньги или считают, что за "коммуналку" можно и не платить.

- Рост задолженности является следствием крайне противоречивого и запутанного законодательства в этой сфере, - считает глава Национального центра общественного контроля "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. - Существует много примеров, когда управляющие компании задолжали ресурсникам и долги выплачивать не торопятся. А в некоторых случаях и вовсе банкротятся, чтобы не отдавать деньги.

Ужесточение штрафных санкций за долги и введение лицензирования ситуацию не изменили. Однако и УК порой становятся "жертвами" системы. Они компенсируют поставщикам выпадающие доходы, то есть платят за жителей-должников. Единственный источник, из которого можно взять деньги, - средства, собранные за содержание и текущий ремонт жилья. А это уже нецелевое расходование.

Впрочем, УК не так уж и безгрешны. По данным правительства Орловской области, их общие долги за свет и тепло превысили 275 миллионов рублей. Взыскать деньги энергетикам не удается даже по суду. Споры решает арбитраж. Процессы с учетом апелляций и кассаций растягиваются до года. Даже проиграв, управляющая компания платить не спешит.

Например, долг 30 орловских УК перед гарантирующим поставщиком электроэнергии достиг 195 миллионов рублей. Пока шли суды, восемь компаний вступили в процедуру банкротства. На очереди и другие. Новые УК долги предшественников не признали. Получить что-то с разоренной компании почти невозможно - это небольшие ООО с уставным капиталом 10 тысяч рублей.

- Некоторые лишь немного изменяют форму собственности или название и продолжают обслуживать те же дома, - поясняет директор по реализации электроэнергии орловского гарантирующего поставщика Александр Москвитин. - Они вновь собирают деньги с населения, которые, судя по росту долгов, до ресурсных организаций не дойдут.

Ужесточение штрафных санкций за долги и введение лицензирования в отношении УК ситуацию не меняют

Посредников не страшат ни уголовные дела, ни банкротство. Свет в квартирах за долги УК не отключают, но могут обесточить офис и места общего пользования. Закон ограничивает возможности энергетиков в таких спорах. Поэтому они призывают жильцов активнее спрашивать со своих компаний, куда те дели их деньги.

- Правоохранительным органам следовало бы рассмотреть признаки преднамеренного банкротства и мошенничества, - считает зампредседателя орловского отделения "Объединения потребителей России" Рафаил Исламгазин. - Ведь жители добросовестно оплачивали коммунальные услуги в управляющие компании, а те не расплачивались с ресурсоснабжающими организациями.

К слову, энергетики дают жильцам возможность избежать санкций. Так, в Ливенском районе планировали провести рейд по должникам и обесточить ряд квартир и домов. Предварительно оповестили об этом через СМИ. Буквально тут же должники явились в энергокомпанию и либо полностью, либо частично оплатили счета. Рейд так и не провели: отпала необходимость.

Злостным неплательщиком гражданин считается в том случае, если его долг превышает двухмесячную плату. Поставщики имеют право отключить его квартиру от ресурса. Но обязаны письменно предупредить об этом. Если предупреждение выдано, погашения долга уже недостаточно. Необходимо не позднее чем за сутки до отключения сообщить об этом в энергокомпанию.

Если должник не успеет принести в офис чек, заявку не отменят. Квартиру отключат от ресурса, и придется платить за его подключение. Услуга недешевая. Так, в Орловской области стоимость работ зависит от "удаленности домохозяйства и задействованной автотехники" и варьируется от 2320 до 8923 рублей. Бывает, что расходы на отключение-подключение превышают сумму долга.

До суда довели

Регионы пытаются решить проблему неплатежей. Но рычагов маловато. Практически при каждой обладминистрации созданы комиссии по ликвидации задолженности. Однако указывать они могут только бюджетным предприятиям и учреждениям. Управляющие компании - это коммерческие организации, и указывать им могут разве что жильцы.

Руководителей управляющих компаний наказывают все чаще, но долги продолжают расти

Никто не заставляет УК выступать в роли посредников. Поставщики вправе сами собирать платежи либо делать это через единые кассовые центры. В той же Орловской области большинство управляющих компаний собирают платежи с населения. Сделано это для удобства граждан, получающих единую квитанцию.

Проблема в том, что в пути деньги "исчезают". Доказать факт хищения сложно. Для возбуждения уголовного дела нужны веские основания. Так, в Орловском районе управляющая компания не платила за свет, собирая платежи с населения. Долг превысил 11 миллионов рублей. Формально воровства не было, так как УК пустила их на другие нужды. В том числе на зарплату работникам и выплату прибыли учредителям.

- Директор этого ООО был еще и его единственным участником, - рассказала старший помощник прокурора Орловской области Елена Семина. - Установлено, что у него не было намерений выполнять условия договоров с поставщиком электроэнергии ради извлечения материальной выгоды для себя.

Энергетики отсудили долг в арбитраже. Было возбуждено исполнительное производство. Но УК деньги не вернула. Затем вмешались правоохранители. На главу компании завели дела по редко применяемым статьям 165 УК РФ (причинение ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения) и 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда).

- Согласно приговору директору компании назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, - продолжает Елена Семина.

Прямая линия

В жилищной инспекции Орловской области рассказали, что работа управляющих компаний взята под особый контроль. Связано это с ростом количества жалоб. За полгода управляющим компаниям выписали штрафы на 3,85 миллиона рублей. Все чаще крупно штрафуют работников УК. Однако долги продолжают расти. Поэтому регионы ждут изменений в федеральном законодательстве. Предложенный законопроект предполагает два варианта.

- Планируется, что будут автоматически заключаться типовые договоры между физлицами и ресурсоснабжающими организациями, - пояснил замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. - Они не потребуют дополнительного подписания. Потребитель будет получать единую квитанцию, по которой удобно платить.

За управляющими компаниями могут сохранить право формировать квитанции. Но платежи больше не будут поступать на их счета. Другой вариант - квитанции по решению областной власти будут проходить через единые расчетные центры, выбранные на конкурсной основе. Такой опыт регионы уже опробовали. Он показал, что создание единого центра может нарушить антимонопольное законодательство.

- Решить проблему неплатежей невозможно без максимально честной позиции со стороны власти, - считает Светлана Разворотнева. - Надо не только ограничивать и требовать, но помогать и развивать. И еще самой демонстрировать образец платежной дисциплины. Сегодня же серьезные должники в сфере ЖКХ - это зачастую органы власти различных уровней.

Комментарий

Ольга Фролова, руководитель городского Центра общественного контроля над ЖКХ в Воронеже:

- Законопроект о переходе поставщиков ресурсов на прямые расчеты с потребителями был разработан несколько лет назад. Его с надеждой ждут и жители, и управляющие организации. Подозрения в том, что УК или ТСЖ как посредники "задерживают" у себя деньги населения за поставленные ресурсы, сейчас уже не очень актуальны. Как правило, платежи идут через расчетно-кассовый центр сразу на спецсчета поставщиков.

Даже прямые расчеты - более прозрачная схема. Проблем с платежами меньше. Это доказывает опыт тех поставщиков коммунальных ресурсов, которые уже выставляют квитанции непосредственно потребителям своих услуг.

Возьмем самый острый аспект - плату за воду. По ней и долги населения самые большие. До 1 июня 2017 года поставщик имел право требовать с УК, ТСЖ и кооперативов за водоотведение плату в размере объема платежей собственника. В Воронеже "Водоканал", однако, выставлял в квитанциях весь объем ресурса (холодной и горячей воды), поставленный на дом. С июня эта практика стала законной. А значит, на плечи УК и ТСЖ лягут две сверхнормативные разницы - по водоснабжению и водоотведению. Возникнут большие долги. При прямых расчетах жильцам выставляют объем не больше нормативного, а с управляющей организацией заключается договор на поставку воды в размере ОДН. Сверхнормативная разница ложится на поставщика ресурса.

Прямые расчеты будут понятнее для граждан. Собственники жилья смогут потребовать от поставщика ресурсов показать им расчет платы, если они сомневаются в правильности начисления. Сегодня этого трудно добиться. Люди обращаются сначала в УК, с которой у них заключен договор на предоставление коммунальных услуг. Но там не располагают данными о том, какой объем, скажем, воды или тепла поставщик брал в расчет и почему. Тогда граждане идут в ресурсоснабжающую организацию, где слышат тоже резонный ответ: "У нас с вами нет договора, на основании которого следовало бы предоставлять такие данные". Нет юридических отношений с собственниками жилья и у расчетно-кассового центра, который производит начисления.

Так вот, имея на руках прямой договор с тем же "Водоканалом" на индивидуальное потребление, человек сможет получить полный расклад и добиться, чтобы ему определяли плату по показаниям счетчика или по нормативу, а не по мифическому "среднему потреблению", которое у нас до сих пор встречается в квитанциях. УК и ТСЖ будут выставлять платежки только на ОДН. Не думаю, что для жильцов это создаст дополнительные сложности.

Что касается доводов о том, что при прямых расчетах собственники жилья "останутся один на один с поставщиками" и будут вынуждены отстаивать свои интересы сами... Разве сегодня ситуация иная? ТСЖ еще может, в принципе, защитить права членов. Но для УК такой альтруизм, мягко говоря, сомнителен. Это коммерческая организация, чья задача - извлекать прибыль.

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