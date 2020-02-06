Из пастырской практики предложено убрать освящение оружия массового поражения

Представители РПЦ предлагают отказаться от традиции освящения оружия массвого поражения. Проект на обсуждение выдвинуло Межсобороное присутствие РПЦ, соотвествующий документ опубликован на официальном сайте Русской Православной Церкви.

По мнению авторов документа, освящение оружие массового поражения не отражено в традициях РПЦ. Поэтому, такие обряды вполне можно «исключить из пастырской практики».

Впервые речь об отказе освящать оружие в РПЦ заговорили летом 2019 года. Об этом сообщала «Русская служба Би-би-си»

Хорошее, наверное, дело – не освящать все подряд. Оружие массового поражения уж точно не годится в список для придания святости. И так уже как на поток все поставлено - освящают квартиры, дачи, машины, благославляются и более мелкие предметы и изделия и т.д. Пора, может, немного остановиться, традиции ведь претендуют на некую избирательность? А так обряд, черезчур расширяя границы, как-то, мягко говоря, обесценивается.

Напомним, что РПЦ имеет свои взгляды на разные сферы жизни, в том числе:

А здесть есть публикации, касающиеся оружия:

Polit.ru

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