Из истории вещей: а вы знаете, что такое «люциферчики»?

7 апреля 1827 года, ровно 193 года назад английский фармацевт Джон Уокер продал адвокату Никсону первые спички, какие мы их знаем сегодня. Свое изобретение Уокер придумал, как это часто бывает, совершенно случайно. В 1826 году он, поскольку являлся фармацевтом, смешивал химикаты с помощью палки. На конце этой палки образовалась засохшая капля. Чтобы убрать ее, он чиркнул палкой по полу — вспыхнул огонь. Он стал экспериментировать, а спустя некоторое время состоялась сделка.

Однако Уокер, демонстрировавший свое открытие всем подряд, так и не удосужился его запатентовать. А вот парень по имени Сэмьюэл Джонс, который как-то присутствовал при такой демонстрации, осознал рыночную стоимость изобретения. Он назвал спички «люциферчики» и стал продавать их тоннами, несмотря на то, что с «люциферчиками» были связаны некоторые проблемы — они плохо пахли и при возгорании рассыпали вокруг тучи искр.

Считается, что прототипами спичек являются сухие ветки. С помощью них древние люди разводили огонь. Позднее их место заняли природные минералы, способные давать искру. Уже потом были огниво и кремень. И только лишь китайцы уже в 570 году нашей эры стали пропитывать палочки для трения серой. Важную роль в рождении спички сыграло открытие белого фосфора, которое было сделано отставным солдатом из Гамбурга Хеннингом Брандом в 1669 году. Он изучил труды известных алхимиков того времени в намерении получить золото. Однако в результате опытов случайно получился некий светлый порошок, обладающий удивительным свойством светиться. Бранд назвал его «фосфор», что в переводе с греческого означает «светоносный».

В 1847 году венский химик Шретер сделал открытие, сделавшее спички «безопасными». Шретер получил «красный» фосфор, который не был ядовит. И уже на следующий год в состав головок спичек входили сера, бертолетова соль, перекись марганца и клей. А выпуск «люциферчиков» постепенно прекратился.

В 1910 году американская компания Diamond Match первой получила патент на безопасные для здоровья спички. Важность этого изобретения была столь велика, что президент США Уильям Тафт публично обратился к владельцам патента и попросил их отказаться от авторских прав. Компания согласилась и 28 января 1911 года отказалась от всех прав на свое изобретение. Потому сегодня спички принадлежат фактически всем.

В Россию это изобретение попало в 30-х годах XIX века. Несколько позже появились и первые спичечные коробки, сначала они были деревянные, а затем жестяные. Уже тогда на коробки клеили этикетки. Этикетка несла в себе не только информацию, но украшала спички. Это привело к появлению целой ветви коллекционирования — филумении.

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По инф. Парламентской газеты

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