Из истории вещей: а вы знаете, что такое «люциферчики»?

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым...
До сих пор остается актуальным вопрос о том, кому повысят зарплату в 2020 году в России. Уже не первый год российское правительство старается увеличить заработные платы докторам, чтобы те могли получить достойный уровень жизни, и на полученные средства можно было нормально...
7 апреля 1827 года, ровно 193 года назад английский фармацевт Джон Уокер продал адвокату Никсону первые спички, какие мы их знаем сегодня. Свое изобретение Уокер придумал, как это часто бывает, совершенно случайно. В 1826 году он, поскольку являлся фармацевтом, смешивал химикаты с помощью палки. На конце этой палки образовалась засохшая капля. Чтобы убрать ее, он чиркнул палкой по полу — вспыхнул огонь. Он стал экспериментировать, а спустя некоторое время состоялась сделка.
Однако Уокер, демонстрировавший свое открытие всем подряд, так и не удосужился его запатентовать. А вот парень по имени Сэмьюэл Джонс, который как-то присутствовал при такой демонстрации, осознал рыночную стоимость изобретения. Он назвал спички «люциферчики» и стал продавать их тоннами, несмотря на то, что с «люциферчиками» были связаны некоторые проблемы — они плохо пахли и при возгорании рассыпали вокруг тучи искр.
Считается, что прототипами спичек являются сухие ветки. С помощью них древние люди разводили огонь. Позднее их место заняли природные минералы, способные давать искру. Уже потом были огниво и кремень. И только лишь китайцы уже в 570 году нашей эры стали пропитывать палочки для трения серой. Важную роль в рождении спички сыграло открытие белого фосфора, которое было сделано отставным солдатом из Гамбурга Хеннингом Брандом в 1669 году. Он изучил труды известных алхимиков того времени в намерении получить золото. Однако в результате опытов случайно получился некий светлый порошок, обладающий удивительным свойством светиться. Бранд назвал его «фосфор», что в переводе с греческого означает «светоносный».
В 1847 году венский химик Шретер сделал открытие, сделавшее спички «безопасными». Шретер получил «красный» фосфор, который не был ядовит. И уже на следующий год в состав головок спичек входили сера, бертолетова соль, перекись марганца и клей. А выпуск «люциферчиков» постепенно прекратился.
В 1910 году американская компания Diamond Match первой получила патент на безопасные для здоровья спички. Важность этого изобретения была столь велика, что президент США Уильям Тафт публично обратился к владельцам патента и попросил их отказаться от авторских прав. Компания согласилась и 28 января 1911 года отказалась от всех прав на свое изобретение. Потому сегодня спички принадлежат фактически всем.
В Россию это изобретение попало в 30-х годах XIX века. Несколько позже появились и первые спичечные коробки, сначала они были деревянные, а затем жестяные. Уже тогда на коробки клеили этикетки. Этикетка несла в себе не только информацию, но украшала спички. Это привело к появлению целой ветви коллекционирования — филумении.
Регионы смогут выдавать управляющим компаниям субсидии на содержание и текущий ремонт ветхих и аварийных домов с условием, что компании снизят плату за эту услугу для жителей. Такой законопроект планирует внести в Госдуму член Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Михаил Чернышев.
7 апреля 1827 года, ровно 193 года назад английский фармацевт Джон Уокер продал адвокату Никсону первые спички, какие мы их знаем сегодня. Свое изобретение Уокер придумал, как это часто бывает, совершенно случайно. В 1826 году он, поскольку являлся фармацевтом, смешивал химикаты с помощью палки. На конце этой палки образовалась засохшая капля. Чтобы убрать ее, он чиркнул палкой по полу — вспыхнул огонь. Он стал экспериментировать, а спустя некоторое время состоялась сделка.
Свадьба в онлайн-формате хороша тем, что проходит в сложное время и позволяет молодоженам сразу проверить чувства на прочность, а также позволяет сэкономить немало денег. С таким заявлением выступила главная сваха России Роза Сябитова.
Инспектор ГИБДД остановил машину, а у водителя при себе не оказалось ни водительского удостоверения, ни документов на машину - такое может произойти с любым автомобилистом. От забывчивости никто не застрахован. Но как должен водитель поступать в этой ситуации, какие штрафы предусмотрены за такую рассеянность?
Сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пройдет с 8 июня по 11 июля. Правда, экзамен еще и в принципе отменить могут. С таким предложением к главе правительства Михаилу Мишустину уже обратился первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Однако реакции властей на это предложение пока не последовало.
Полыхающие возле Чернобыльской АЭС природные пожары вряд ли донесут радиоактивный пепел до крымского полуострова. А вот соседним с зоной отчуждения областям Украины и Беларуси стоит быть начеку. Об этом рассказал профессор кафедры общей и физической химии КФУ им. В. Вернадского Алексей Гусев.
В больницу с пневмонией госпитализирована Народная артистка России Надежда Бабкина, сообщили накануне федеральные СМИ. Отмечается, что сделанный певице в клинике анализ на коронавирус оказался положительным.
Две недели дома, на протяжении которых связь с миром была возможна только по телефону и через интернет — это нелегко. Такими впечатлениями о домашнем карантине поделилась канцлер ФРГ Ангела Меркель. (Нашим читателям фрау канцлер интересна еще и тем, что эта немолодая дама, с усиливающимися проблемами здоровья - представляет пример деятельной собранности и влияния на людей, что заслуживает всяческого уважения! - Прим. МГ.)
В первые недели марта в России зафиксирован значительный рост продаж витаминов и седативных (успокоительных) лекарственных препаратов. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.