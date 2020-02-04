Из электричек предлагают высаживать грязных и громких пассажиров. А вы с этим согласны?

В правила перевозок в электричках хотят внести пункт, согласно которому можно будет высаживать вонючих пассажиров, тех, у кого грязная одежда, а также издающих слишком громкие звуки, к примеру, при пользовании гаджетами, поющих или играющих на музыкальных инструментах. Подготовленный Минтрансом законопроект размещен на портале нормативных правовых актов. Поправки предложено внести в правила перевозки пассажиров и багажа на железной дороге.

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Сейчас согласно этим правилам пассажира могут высадить из электрички, если он при посадке или в пути нарушает правила проезда и общественный порядок и мешает попутчикам.

Предложенные поправки определяют порядок использования в электричке «радиоприемников, магнитофонов и иных средств, имеющих повышенный уровень звука».

Около года назад член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев назвал грязные носки пассажиров одной из причин дискомфорта в плацкартных вагонах. Он сослался на то, что в других странах за подобные вещи предусмотрен штраф, а в России не могут обязать человека не курить в тамбуре, не быть в нетрезвом виде на транспорте, «или не мешать друг другу тем, что он не соблюдает гигиенических требований».

Что можно сказать по этому поводу? С одной стороны, грязные или плохо пахнущие пассажиры в переполненной электричке, конечно, раздражают. То же самое касается и молодежи, которая порой громко играет на гитаре. Но с другой стороны, электричка во многих регионах страны - единственный способ добраться до работы или, скажем, до садоводства, и уехать надо всем, поэтому высаживание из вагона может принести человеку немало проблем. Другое дело, что, возможно, это будет стимулом быть более опрятным. А что касается игр на гитаре, то песни порой неплохо так поднимают настроение. Вот и думай, благо или зло эта новая инициатива Минтранса.

По инф. rosbalt.ru

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