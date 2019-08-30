Из Архангельска в Кремль отправлены 62920 подписей против свалки в Шиесе

В Архангельской области завершился сбор подписей против строительства мусорного полигона на станции Шиес в Ленском районе.

Уже в четверг подписные листы и акты были переданы в приемную президента РФ Владимира Путина.

В течение всего августа все жители региона могли ответить на вопрос, поддерживают ли они идею создания на железнодорожной станции Шиес объекта для размещения, обращения твердых коммунальных отходов.

Всего были собраны 62920 подписей, большинство из опрошенных выбрали вариант «Категорически против».

Напомним, по результатам соцопроса на странице «ВКонтакте» в случае строительства полигона 46,5% населения региона готовы покинуть Архангельскую область. В целом 97,3% граждан оценивают экологическую обстановку в регионе как неблагоприятную.

Напомним, на сегодня народный протест в Архангельской области - одно из самых ярких проявлений гражданской активности за пределами Москвы (где кипят свои страсти). Мы часто упоминаем эту историю в своей хронике:

По инф. rosbalt.ru

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