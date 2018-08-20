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Из 30 дам, боровшихся за титул "Миссис Россия-2018", 11 — многодетные мамы
По инф. rosbalt.ru   
20 Августа 2018 г.
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cikori

Победу на конкурсе «Миссис Россия 2018» одержала Анна Телегина из Твери.

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Церемония награждения прошла в московском молодежном доме «Планета КВН», передает ТАСС. Первой вице-миссис жюри выбрало Ксению Андрееву из Санкт-Петербурга. Второй вице-миссис стала Евгения Бурло из Геленджика. Также гран-при конкурса получила Татьяна Грязнова из Нижнего Новгорода. «Мамой года» стала 52-летняя Елена Лазаренко из Нижнего Новгорода, которая воспитывает 8 детей.

За звание самой красивой жены и мамы боролись 30 участниц из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Кемерова, Геленджика, Иркутска и других российских городов. Они были отобраны по итогам региональных конкурсов красоты. Из 30 участниц конкурса 11 — многодетные мамы.

Победительниц выбирало жюри, в составе телеведущих Дмитрия Диброва и Арины Шараповой, певца Сергея Пенкина, модели Алисы Крыловой, гипнотизера Исы Багирова, спортсмена Адама Бакаева. Победительницу объявила президент конкурса красоты Алла Маркина. Корону Телегиной вручила «Миссис Россия 2017» Полина Диброва.

По инф. rosbalt.ru

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